आता तरी सुधरा ना...नाहीतर कारवाईचा बडगा

नागपूर : स्वच्छता अभियानाबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जात असतानाही शहरातील नागरिकांवर त्याचा काहीही परिणाम होत नसल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांवर बिनधास्तपणे थुंकणे, लघुशंका करणे सुरूच असून आज उपद्रव शोध पथकाने 36 जणांवर कारवाई केली. त्यांच्याकडून 5 हजार 700 रुपयांचा दंड वसूल केला. अवश्य वाचा - मेरा नाम कोरोना है...माणूस असो की ड्रायफ्रुट परिणाम होणारच रस्ते, फुटपाथ तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरवून शहर विद्रूप करणाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. यासाठी महापालिकेने उपद्रव शोधपथक नियुक्त केले असून नियमित कारवाई सुरू आहे. प्रत्येक झोनमध्ये 10 पथके तैनात करण्यात आली आहे. प्रत्येक पथकात एक पथक प्रमुख, चार मदतनिसांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी संविधान चौकात शहर विद्रूप करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. कारवाईत सातत्य राखत आज इंदोरा परिसरात कारवाई करण्यात आली. इंदोरा कामठी रोड, ट्राफिक सिग्नल परिसरात कारवाई करण्यात आली. खर्रा खाऊन थुंकणारे, पॉलिथिन रस्त्यावर टाकणे, उघड्यावर लघुशंका करणाऱ्या 36 जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून एकूण पाच हजार 700 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. यात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकताना 17 जण आढळून आले. त्यांच्याकडून प्रत्येकी 200 रुपये प्रमाणे एकूण तीन हजार 400 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. फुटपाथ आणि मोकळ्या ठिकाणी कचरा टाकताना 18 जण आढळून आले. त्यांच्याकडून प्रति व्यक्ती 100 रुपये प्रमाणे 1800 रुपये वसूल करण्यात आले. रस्त्याच्या कडेला लघुशंका करणाऱ्या एका जणाकडून 500 रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

