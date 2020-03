भयंकर! एकाने केला बलात्कार तर दुसऱ्यानेही सोडली नाही संधी..

नागपूर : कोराडी परिसरात राहणाऱ्या नववीच्या विद्यार्थिनीचे अपहरण करून तिच्यावर मध्यप्रदेशातील मुलताई शहरात बलात्कार करण्यात आला. ही खळबळजनक घटना कोराडीत उघडकीस आली. याप्रकरणी कोराडी पोलिसांनी अत्याचारासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली आहे. आकाश अशोक कापसे (वय 28) व नंदकिशोर पगारे (वय 19,रा. मुलताई) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. आकाश हा चौकीदार असून, पीडित मुलगी नवव्या वर्गात शिकते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी दोघांनी मुलीचे अपहरण केले. तिला मुलताई येथे नेले. आकाश याने तिच्याशी अश्‍लिल चाळे केले करीत विनयभंग केला तर नंदकिशोर याने तिच्यावर बलात्कार केला. मुलगी बेपत्ता झाल्याने नातेवाइकांनी कोराडी पोलिसांत तक्रार केली. कोराडी पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून मुलीचा शोध सुरू केला. दोघांना अटक

मोबाइल कॉल डिटेल्स तपासले असता आकाश हा मुलीच्या मोबाइलवर सतत संपर्क साधत असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी आकाश याचे टॉवर लोकेशन शोधले. तो मुलताई येथे असल्याचे स्पष्ट झाले. कोराडी पोलिसांचे पथक मुलताई येथे गेले. पोलिसांनी मुलीची सुटका करून आकाश व नंदकिशोर या दोघांना अटक केली. मुलीची चौकशी केली. आकाश याने विनयभंग तर नंदकिशोर याने बलात्कार केल्याचे मुलीने पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी विनयभंग व अत्याचाराचा गुन्ह्याची नोंद केली. - नागपूरकरांसाठी हेल्पलाईन : 'कोरोना'ची लक्षणे आढळल्यास करा या क्रमांकावर फोन

कोराडी पोलिसांची लपवाछपवी?

नववीच्या विद्यार्थिनीचे अपहरण करून एकाने अश्‍लिल चाळे तर दुसऱ्याने बलात्कार केल्याच्या गंभीर घटनेबाबत प्रसारमाध्यमांनी कोराडी पोलिसांना वारंवार विचारणा करण्यात आली. मात्र, शेवटपर्यंत कोराडी पोलिसांनी हे प्रकरण लपविण्याचा प्रयत्न केला. स्टेशन डायरीवरील कर्मचाऱ्यांनी थेट पीआय साहेबांनी माहिती न देण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे कोराडी पोलिस आरोपींना सहकार्य तर करीत नाही ना? असा संशय निर्माण झाला आहे.

Web Title: kidnapped and rape on minor girl in nagpur