कोरोनाची कमाल! मास्कनंतर आता "सॅनिटायझर'चा संपला स्टॉक

नागपूर : त्यातच जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोनामुळे आणि त्याबाबत सोशल मीडियावर वाढत्या प्रचारामुळे मेडिकल स्टोअर्समध्ये पहिले मास्काचा साठा संपला आता सॅनिटायझरला मागणी वाढली आहे. त्यामुळे दोन्हीची टंचाई निर्माण झालेली आहे.

गत आठवड्यात विदर्भात सर्वत्र अवकाळी पाऊस पडला. हिवाळ्याचा अंतिम टप्पा आणि उन्हाळ्याचा प्रारंभ यातच पाऊस पडल्याने वातावरणात बदल झाला. सकाळी थंडी तर दुपारी उष्मा अशा द्विधा वातावरणात मानवी आरोग्यावर परिणाम जाणवू लागला आहे. यामुळे ताप, थंडी, खोकला अशा संसर्गजन्य आजारांचा त्रास अनेकांना होऊ लागला आहे. यामुळे दवाखान्यात रुग्णांची संख्या वाढली आहे. वातावरण बदलामुळे नागरिकांनी आहार कसा घेतला पाहिजे, याबाबत जागृती केली जात आहे.

दुसरीकडे जगभरात कोरोनाचा फैलाव होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. नागपूर शहरातील मेडिकल स्टोअर्समधील उपलब्ध साठा संपला असून वाढत्या मागणीमुळे मास्क आणि सॅनिटायझरच उपलब्ध होत नसल्याने औषध व्यापारी चिंतेत आहेत.

कोरोनासारख्या आजाराला घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. बदलत्या वातावरणामुळे संसर्गजन्य आजार वाढले आहेत. सर्दी, ताप, खोकला आणि जुलाबाचे प्रमाण वाढल्याने रुग्णांची संख्या वाढली आहे. यामुळे नागरिकांनी गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे, घाबरून जाण्याऐवजी पुरेशी काळजी घेतली पाहिजे, असा सल्ला डॉक्‍टर देत आहेत. आऊट ऑफ स्टॉक

गेल्या दहा ते पंधरा दिवसापासून मास्कची मागणी अचानक वाढल्याने स्टॉक संपला होता. त्यापाठोपाठ आता सॅनिटायझरची मागणी वाढल्याने ते ही "आऊट ऑफ स्टॉक' झालेला आहे. पुरवठाच होत नसल्याने ही स्थिती निर्माण झालेली आहे.

अजय अग्रवाल, संचालक, सुंदर मेडिकल

