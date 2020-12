महापौर संदीप जोशींना कोरोनाची लागण, संपर्कात आलेल्यांना चाचणी करण्याचा सल्ला

नागपूर : महापौर संदीप जोशी यांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यांनी स्वतः ट्विट करून याबद्दल माहिती दिली आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांत संपर्कात आलेल्या नागरिकांनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

After fighting COVID19 for the last 8 months, The virus has finally infected me. My friends, I have tested Positive yesterday for Corona Virus. I am taking treatments under medical guidelines. I request everyone who came in contact with me to get tested. Please stay safe.

— Sandip Joshi (@SandipJoshiNGP) December 10, 2020