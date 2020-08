मेडिकलच्या तुलनेत मेयोवर कोरोना रुग्णसेवेचा भार दुप्पट! काय आहे नेमके प्रकरण

नागपूर : उपराजधानीत पहिला कोविड रुग्ण इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) दाखल झाला. योग्य उपचारातून त्याने कोरोनावर मात केली. यानंतर मेयोवर कोरोना रुग्णांचा भार दर दिवसाला वाढतो आहे. मेयो रुग्णालयात ५५ जणांचे मनुष्यबळ असूनही येथील कोविड हॉस्पिटलमध्ये ६०० खाटा आहेत. दुसरीकडे मेयोपेक्षा दुप्पट मनुष्यबळ मेडिकलमध्ये आहे. तेथे १०३ जण काम करीत असूनही तेथेही ६०० खाटाच तयार करण्यात आल्या आहेत . असे असतानाही कोविड रुग्णांना थेट मेयोत रेफर करण्याचे धोरण मेडिकल प्रशासनाकडून राबवण्यात येत असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. अकोला येथील डायलिसिसवर असलेल्या कोरोनाबाधिताला उपचारासाठी मेडिकलमध्ये रेफर करण्यात आले. मात्र त्याला परस्पर मेयोत पाठविण्यात आले. अशी अनेक प्रकरणे पुढे आली आहेत. बाधितांची संख्या वाढत असताना मेडिकलमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, वरिष्ठ निवासी डॉक्टर, निवासी डॉक्टर व इतर असे १०३ जणांचे मनुष्यबळ असताना ६०० खाटा आहेत. तर मेयोत ५५ जणांचे मनुष्यबळ असतानाही कोरोनासाठी ६०० खाटा आहेत. मेयोवर आलेला कोरोना रुग्ण सेवेचा भार कमी होण्याची गरज आहे, अन्यथा मेयोत कधीही येथील मनुष्यबळाकडून विद्रोह होण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. सविस्तर वाचा - सावधान! विदर्भातील पावसाबाबत हवामान विभागाने दिले हे गंभीर संकेत.. वाचा सविस्तर वैद्यकीय संचालकांनी लक्ष द्यावे

मेडिकल-मेयोतील कोविड हॉस्पिटलमध्ये सारख्याच संख्येने खाटा आहेत. मेयोत पन्नास टक्के मनुष्यबळ कमी असतानाही ६०० खाटा आहेत. तर मेडिकलमध्ये मेयोच्या तुलनेत दुप्पट मनुष्यबळ असतानाही ६०० खाटा आहेत. मेडिकलमध्ये खाटा वाढविण्याची गरज आहे. किंवा मेयोतील खाटा कमी करण्याची गरज आहे. याकडे वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी लक्ष द्यावे अशी चर्चा मेयो वर्तुळात सुरू आहे. संपादन - स्वाती हुद्दार

