अध्यक्षांशिवाय होणार सभा

नागपूर : सर्वसाधारण सभेवरून जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षातील मतभेद समोर आलेत. क्वारंटाइन असल्याने सभा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष रश्‍मी बर्वे यांचा सुरू आहे. परंतु, सभा पुढे ढकलण्यात कायद्याची अडचण आहे. त्यामुळे सभा होणारच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. त्यामुळे कामे प्रलंबित आहेत. सभा घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आलेत. प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांनी नकार दिला. त्यानंतर मनपाने भट सभागृह देण्यास नकार दिला. आता वनामती येथे 24 जुलैला सर्वसाधारण सभा घेण्याचे निश्‍चित झालेले आहे. जिल्हा परिषदेत कोरोनाचा शिरकाव झाला. अध्यक्ष रश्‍मी बर्वे यांना क्वारंटाइन व्हावे लागले आहे. त्यांना ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत घरातच राहावे लागणार असल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे त्यांना या सभेत हजर राहता येणार नाही. परिणामी, सभा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न अध्यक्षांकडून केला जात आहे. या कारणावरून सत्तापक्षात मतभेद.. वाचा काय आहे प्रकरण उपाध्यक्ष, सभापती व विरोधी पक्ष सभा घेण्याच्या तयारीत आहेत. कोरोनाच्या भीतीने अनेक अधिकाऱ्यांचीही सभेत येण्याची इच्छा नसल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, सभा रद्द करण्यात आता कायद्याची अडचण निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 111 च्या तरतुदीनुसार एकदा नोटीस काढल्यानंतर सभा रद्द करता येत नाही. सभा सुरू करून नंतर तहकूब करता येते. तहकूब सभा नंतर घेता येते. परंतु, सभा घ्यावीच लागणार असल्याने सभा होणारच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. उपाध्यक्षांकडे येणार धुरा

गेल्या दशकातील अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत ही पहिलीच सभा होणार असल्याचे सांगण्यात येते. अध्यक्ष नसल्याने उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांच्याकडे सभेची धुरा येणार असल्याचे सांगण्यात येते.



Web Title: The meeting will be held without President