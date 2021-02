आरोप करण्यापेक्षा पेट्रोलवर जीएसटी लावा आणि ५० रुपये लिटरने विका; खासदाराने केली लोकसभेत मागणी

नागपूर : राज्य व केंद्र सरकार पेट्रोलवर तब्बल ६२ रुपये कर वसूल करीत आहे. सर्वसामान्यांची दरवाढीतून सुटका करण्यासाठी तसेच एकमेकांवर आरोप करण्याऐवजी सरळसरळ इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी रामटेकचे खासदाल कृपाल तुमाने यांनी लोकसभेत केली. जीएसटीमुळे पेट्रोल अवघे ५० रुपये लिटर उपलब्ध होईल याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. इंधन दरवाढीचा विषय गरीब व श्रीमंत दोघांसाठी समस्येचा आहे. मागील वर्ष हे कोरोना महामारित गले. या कालखंडात कुणीही काहीच करू शकले नाही. अनेकांचे व्यवसाय ठप्प झाले. मोठ्या संख्येत लोकांचे रोजगार गेलेत. अनेक लोकांचे पगार कमी झालेत. त्यात संसदेतील लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. अशावेळी पेट्रोल व डीजेलच्या किंमती वाढत आहेत. यामुळे ही गंभीर समस्या झाली आहे, असेही तुमाने म्हणाले. अधिक वाचा - ‘मुलांनो, आम्हाला माफ करा; आमचे मृतदेह मेडिकल कॉलेजला दान करा’ अशी चिठ्ठी लिहून दाम्पत्याची आत्महत्या ज्यावेळी क्रूड ओईलचे दर जागतिक बाजारात ११० डॉलर होते तेव्हा पेट्रोल ६५ रुपये लिटर होते. आता क्रूड ऑईलचे दर ६० डॉलर असताना पेट्रोल ९१ रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकले जात आहे. नागपूर जिल्ह्यात पेट्रोलचे दर ९५ रुपयांपर्यंत आहेत. इंधनावर आकारला जाणार कर वजा केल्यास पेट्रोलची मूळ किंमत २८.२६ रुपये आहे, असेही ते म्हणाले. सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल उत्पादन शुल्क, केंद्रीय रस्ते पायाभूत सुविधा निधी, राज्य सरकार आकारत असलेला मूल्यवर्धित कर, राज्य सरकारचे उपकर व आता तर पुन्हा कृषी उपकार केंद्र सरकार लावणार आहे, याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटी लावल्यास पेट्रोल ५० रुपये लिटर होईल. ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. यामुळे सरकारने पेट्रोल व डीजेलवर जीएसटी लावावा अशी मागणी तुमाने यांनी केली.

