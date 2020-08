माजी नगरसेवकाच खून प्रकरण : ‘मी हे घर विकत घेतल आहे, लवकर खाली करून दे', म्हणून...

नागपूर : विकत घेतलेले घर खाली करण्याचा तगादा लावल्यामुळे माजी नगरसेवक देवा उसरे यांचा दोघांनी कुऱ्हाडीने हल्ला करून खून केला. या हत्याकांडात पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. दोन्ही आरोपींना २४ ऑगस्टपर्यंत पीसीआर देण्यात आला आहे. जेरॉन उर्फ बंटी जॉर्ज निकोलस आणि जतीन उर्फ जय योगेश जंगम अशी आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवा उसरे यांनी २००९ मध्ये गड्डीगोदाममध्ये एक जुने घर विकत घेतले होते. त्या घरात आरोपी बंटी निकोलस हा परिवारासह राहत होता. ते घर विकत घेतल्याचे सांगून बंटीला खाली करण्यास सांगितले होते. देवाने २०११ मध्ये दादागिरी करीत बंटीला घराबाहेर काढले होते. परंतु, बंटीने घराचा कब्जा सोडला नव्हता. देवाने बंटीला मारहाण केली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. क्लिक करा - अभियंत्याची कमाल... दोन बायका असताना तिसरीसोबत चढला बोहल्यावर तीन दिवसांपूर्वी देवा आणि बंटी यांच्यात वाद झाला होता. देवाने बंटीला पाहून घेण्याची धमकी दिली होती. आपला खून होण्यापूर्वीच देवाचा गेम करण्याचा कट बंटीने रचला. रविवारी सकाळी आठ वाजता देवा उसरे भारत टॉकीजजवळील चहाच्या दुकानावर गेला होता. दरम्यान, बंटी आणि जय हे दुचाकीने तेथे आले. दोघांनी देवावर कुऱ्हाडीने सपासप वार करून खात्मा केला. सदर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली. २४ ऑगस्टपर्यंत पीसीआर घेण्यात आला आहे. तिघांचा २३ पर्यंत पीसीआर उदयनगर चौकात दुचाकी पार्किंगवरून झालेल्या वादातून चेतन मेटांगळेचा बादल नैताम, नीलेश गेडाम, रोशन धुर्वे आणि दोन अल्पवयीन आरोपींनी शनिवारी रात्री खून केला होता. या हत्याकांडात पोलिसांनी तिघांना अटक केली होती. आरोपींना न्यायालयात नेण्यात आले. न्यायालयाने आरोपींना २३ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अल्पवयीन मुलांना बाल निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आले आहे. संपादन - नीलेश डाखोरे

Web Title: Murder of a former corporator for demolishing a house