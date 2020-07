या माजी पंतप्रधानाची जन्मशताब्दी साजरी करणार नागपूर विद्यापीठ

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आणि माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांची जन्मशताब्दी साजरी करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रभारी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांनी दिली. देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होणारे नरसिंहराव हे नागपूर विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असल्याने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे लवकरच शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पी. व्ही. नरसिंहराव यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातील करीमनगर येथे झाला. मात्र, नागपूर व रामटेक कर्मभूमी होती. आंध्र प्रदेशातील उस्मानिया विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना नरसिंहराव यांनी वंदे मातरम चळवळीत सहभाग घेतला होता. तेव्हा उम्मानिया विद्यापीठाने नरसिंहराव यांच्यासह सुमारे 500 विद्यार्थ्यांना निष्कासित केले होते. कोणते विद्यापीठ करणार नाही शुल्कवाढ....वाचा इंग्रजी राजवट असतानाही कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल टी. जे. केदार यांनी या निष्कासित विद्यार्थ्यांना नागपूर विद्यापीठात प्रवेश दिला. त्यांचे उर्वरित शिक्षण नागपूर विद्यापीठात पूर्ण केले. विशेष म्हणजे, त्यांच्यासाठी दीक्षान्त समारंभही आयोजित करण्यात आला होता. नरसिंहराव यांचे जन्मशताब्दी वर्ष ही विद्यापीठासाठी भूषणावह बाब असल्याने विद्यापीठदेखील हे वर्ष विविध उपक्रमांनी साजरे करणार आहे. विशेष सुवर्णपदक सुरू करा : डॉ. बबनराव तायवाडे नरसिंहराव हे विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असल्याने जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून विद्यापीठाने विविध कार्यक्रम आयोजित करावे. तसेच नरसिंहराव यांच्या नावाने विशेष सुवर्णपदक सुरू करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिसभा सदस्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केली आहे.

Web Title: Nagpur University will celebrate the birth centenary of this former Prime Minister