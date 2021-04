३१ मार्च संपण्याच्या अर्धातास पूर्वी नागपूर जिल्हा परिषद मालामाल; मिळाला तब्बल १३ कोटींच्यावर निधी

नागपूर : जिल्हा परिषदेची गेल्या तीन-चार महिन्याची प्रतीक्षा ३१ मार्चला संपली. आर्थिक वर्ष म्हणजे ३१ मार्च संपण्याच्या आर्धातास पूर्वी जिल्हा परिषदेला १३ कोटींच्या जवळपास निधी मिळाला. यात सर्वाधिक १२ कोटी २५ लाखांचा निधी मुद्रांक शुल्काचा आहे. जिल्हा परिषदेसाठी अतिशय महत्‍त्वाची रक्कम आहे. अर्थसंकल्प तयार करताना याच निधीचा आधार घेण्यात येते. हा निधी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात जमा होते. मुद्रांक शुल्कातून २० कोटींच्यावर निधी येण्याची अपेक्षा होती. परंतु १२ कोटी रक्कमच मिळाली. लस घेताच समाधानाने फुलले अनेकांचे चेहरे, ८६ केंद्रांवर गर्दी ही रक्कम रात्री ११.३० वाजता जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाली. त्याच प्रमाणे जमीन समानिकरणातून ३ लाख ४९ हजार, जमीन महसूल करातून ७८ हजार, यात्रा कराचे दीड लाख, स्थानिक विकास निधीचे ३० लाख मिळाले. त्याच प्रमाणे समाजकल्याण विभागाला शिष्यवृत्तीकरता १ कोटींचा निधी मिळाला. उपकराचे ४३ लाख ६१ हजार रुपये मंजूर झाले. परंतु जिल्हा परिषदेला सायंकाळपर्यंत मिळाले नव्हते. हा निधी मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून गेल्या तीन-चार महिन्यापासून पाठपुरावा सुरू होता. २७ कोटींचा निधी अपेक्षित असल्याचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या तीन वर्षाचेही मुद्रांक शुल्काची रक्कम शासनाने थकविली आहे. ती ही देण्यात आली नाही. जिल्हा परिषदेचा यंदाचा अर्थसंकल्प ३३ कोटी ६३ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यात मुद्रांक शुल्कासोबत इतर अनुदान व देणे गृहीत धरण्यात आले.परंतु शासनाकडून अपेक्षेपेक्षा कमी निधी मिळाल्याने त्याचा अर्थसंकल्पावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. परिस्थिती गंभीर! शववाहिकाही पडताहेत कमी, आता आपली... मुद्रांक शुल्क: १२ कोटी २५ लाख उपकर ः ४३ लाख ६१ हजार

जमीन समानिकरण ः ३ लाख ४९ हजार

जमीन महसूल ः ७८ हजार

समाजकल्याण शिष्यवृत्ती ः १ कोटी

स्थानिक विकास निधी ः ३० लाख संपादन - अथर्व महांकाळ



Web Title: Nagpur ZP got over 13 crore rupees on 31st march