नागपूर : कोरोना विषाणूचा धोका पाहता गर्दी टाळण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. दुसरीकडे दिल्लीतील निजामुद्दीमध्ये आयोजित तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात देशविदेशातून हजारो लोक उपस्थित झाले होते. यात विदर्भातील 68 लोक सहभागी होते. यातील 67 जण एकट्या नागपूर जिल्ह्यातील आहेत. योतील 56 लोकांना नागपूर येथील आमदार निवासमधील विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. कोरोनाच्या विषाणूने जगाला आपल्या विळख्यात घेतले आहे. लाखो लोकांना याचा लागण झाली असून, हजारोंचा मृत्यू झाला आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकारकडून कसोशिचे प्रयत्न होत आहे. हा संसर्गजन्य आजार असल्याने गर्दी टाळण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. संचारबंदी सोबल लॉकडाऊन सारखे कठोर पावले उचलण्यात येत आहे. परंतु, काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील निजामुद्दीनमध्ये तबलिगी जमातचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाला देशविदेशातून हजारो लोकांनी उपस्थिती दर्शविली. या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या काहींना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आल्याने मोठी खळबळ उडाली. यामुळे सुरक्षेचा प्रश्‍नही ऐरणीवर आला आहे. हेही वाचा - #COVID-19 आयुक्‍त तुकाराम मुंढे नेहमी एक पाऊल पुढे, हे आहे कारण.... या लोकांनापासून इतरांनाही कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका असल्याचे सुरक्षा व आरोग्य यंत्रणेची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. या कार्यक्रमाला विदर्भातील 68 जण सहभागी झाले होते. यात एक यवतमाळ तर उर्वरित नागपूर जिल्ह्यातील आहेत. विशेष म्हणजे 59 जण हे नागपूर शहरातील असून, विविध भागातील रहिवासी आहेत. आठ जण ग्रामीण भागातील आहेत. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या सर्वांची माहिती प्रशासनाने गोळा केली असून, त्यांचा पत्ता व मोबाईल क्रमांकही मिळविला आहे. यातील 56 जणांना आमदार निवासमधील विलगीकरण कक्षात आणण्यात आल्याची माहिती आहे.

Web Title: Nagpurkars presence at the event held in Delhi