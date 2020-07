मैदानावरच्या सरावाला ऑप्शनच नाही, घरात राहून होतंय "बोअर'!

नागपूर : खेळाडूंना सकाळ- संध्याकाळ मैदानावर "प्रॅक्‍टिस' केल्याशिवाय जराही करमत नाही. मात्र लॉकडाउनमुळे तब्बल चार महिन्यांपासून शहरातील सर्वच खेळाडू आपापल्या घरांमध्ये बंदिस्त झाले आहेत. त्यामुळे नाईलाजाने त्यांना घरांमध्येच हलका वर्कआऊट व फिटनेस करून दुधाची तहान ताकावर भागवावी लागत आहे. परंतु, या सरावाला मैदानावरील सरावाची सर नसल्याची भावना आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी व्यक्‍त केली आहे. "सकाळ' ने खेळाडूंचे लॉकडाउनमधील अनुभव जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता सर्वांनीच घरांमध्ये "बोअर' होत असल्याचे सांगून, लवकरात लवकर लॉकडाउन उघडण्याची वाट पाहात असल्याचे सांगितले. आंतरराष्ट्रीय महिला हॅण्डबॉलपटू पूनम कडव एरवी धंतोलीच्या यशवंत स्टेडियममध्ये सराव करते. मात्र लॉकडाउनमुळे चार महिन्यांपासून ती घरीच आहे. अनेक वर्षांपासून सकाळ-संध्याकाळ मैदानावर सराव करण्याची सवय आहे. लॉकडाउनमुळे "रुटिन'च पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. लवकरच सीझन सुरू होणार असल्यामुळे सरावाची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे शासनाने "सोशल डिस्टन्सिंग'च्या अटीवर सरावास परवानगी द्यावी, अशी तिची मागणी आहे. आगामी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेची तयारी करीत असलेली आंतरराष्ट्रीय योगपटू धनश्री लेकुरवाळे म्हणाली, खेळाडूंसाठी खेळच सर्वकाही असतो. माझा इनडोअर खेळ असल्यामुळे लॉकडाउनमुळे मला फारसा फरक पडला नाही. चार महिन्यांपासून घरीच योगाची "सेल्फ प्रॅक्‍टिस' करीत आहे. पण ग्रुपमधील सरावाची त्याला सर नाही. तो माहोल वेगळाच असतो. कारण अन्य खेळाडूंसोबत सराव करताना तुम्हाला तुमच्या नेमक्‍या चुका कळतात. घरी सराव करताना त्या लक्षात येत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय धावपटू प्राजक्‍ता गोडबोलेही लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून घरीच आहे. प्रशासनाने अद्याप सरावाला परवानगी दिली नसल्याने मैदानावर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या ती एक वेळ रोडवरच निवडक खेळाडूंसह "सोशल डिस्टन्सिंग'चे पालन करून फिटनेस व एंड्युरन्स करीत आहे. लवकरच सीझन सुरू होत असल्यामुळे तिला नियमित सरावाची आवश्‍यकता आहे. पण त्याचवेळी पुन्हा लॉकडाउन लागण्याची शक्‍यता असल्यामुळे तिला थोडी भीतीही वाटते आहे. सविस्तर वाचा - अटकेनंतर त्यांच्याजवळ सापडला देशी कट्टा, तलवार आणि बराच मुद्देमाल! वाचा नेमके काय... लॉकडाउनपूर्वी भोपाळच्या "सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स'मध्ये सराव करणारी आंतरराष्ट्रीय धावपटू ज्योती चौहानचीही परिस्थिती वेगळी नाही. ती देखील हिंगणा येथील वायसीसीईच्या मैदानावर "सेल्फ प्रॅक्‍टिस' करीत आहे. सरांनी ऑनलाईन दिलेल्या "शेड्युल'नुसार सध्या वर्कआऊट करते आणि सरावाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून त्यांना पाठविते. पण हे सर्व करताना कुठेतरी चुकल्यासारखे वाटते. त्यात नियमित सरावाचे समाधान नसल्याचे सांगून, खेळाडूंसाठी सध्यातरी "वेट ऍण्ड वॉच' शिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे तिने सांगितले. संपादन - स्वाती हुद्दार

