उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्या 'रद्दच' सकाळच्या सत्रात होणार सुनावणी

नागपूर : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायालयीन कामकाजावर निर्बंध आणले. 3 मे नंतर लॉकडाऊन वाढल्यास उन्हाळी सुट्या रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. नागपूर खंडीपीठाचे पुढील 19 मे पर्यंतचे न्यायालयीन कामकाज जाहीर करण्यात आल्यामुळे यावर शिक्कामोर्तब झाले. शहरातील उन्हाचा वाढता दाह लक्षात घेता सकाळच्या सत्रात सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. अवश्य वाचा - शौकभी बडी महंगी चिज है, बाबू... त्यामुळे, सकाळी 9 ते 11 वाजेपर्यंत नागपूर खंडपीठाचे कामकाज होणार आहे. न्यायालयात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी व्हिडीओ कॉंफेरेनसिंगचा उपयोग करण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या नियोजनानुसार न्यायालयाला 7 मे ते 7 जूनपर्यंत सुट्या जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, 3 मे नंतर लॉकडाऊन मागे घेण्यात न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये आणि राज्यभरातील सर्व न्यायालयांत नियमित कामकाज होणार आहे. त्यानुसार, 8 मे, 12 मे, 15 मे आणि 19 मे पर्यंतच्या न्यायालयीन कामकाजाचे वेळापत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या सूचनेनुसार जाहीर करण्यात आले आहे.

8 मे रोजी फौजदारी प्रकरणांवर न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या समक्ष, दिवाणी प्रकरणांवर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष, 12 मे रोजी फौजदारी प्रकरणांवर न्यायमूर्ती पुष्पा गनेदीवाला यांच्यासमक्ष, दिवाणी प्रकरणांवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमक्ष, 15 मे रोजी फौजदारी प्रकरणांवर न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष, दिवाणी प्रकरणांवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समक्ष आणि 19 मे रोजी फौजदारी प्रकरणांवर वी. एम. देशपांडे यांच्यासमक्ष, दिवाणी प्रकरणांवर रोहित देव यांच्या समक्ष सुनावणी होणार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार वी. आर. कचरे यांनी स्पष्ट केले.

