खुशखबर ! गरिबांची डाळ आता शिजणार, डाळींच्या भावात घट

नागपूर : कमी झालेली मागणी, वाढलेले उत्पादन, पुरेशी आवक यामुळे नागपूरच्या बाजारात तूरडाळ, हरभरा डाळ, उडीद डाळ, मुग डाळीच्या दरात प्रति किलो पाच ते दहा रुपयाची घसरण झाली आहे. टाळेबंदीमुळे कामगार घराच्या दिशेने परतू लागले आहेत. त्याचाही परिणाम मागणीवर झाल्याने किंमती कमी झाल्या आहेत. त्यात पुन्हा डाळीच्या दरात चढ उतार सुरू राहतील असा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. अवश्य वाचा : मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाउन शिथिल करण्याची हिंमत दाखवावी : देवेंद्र फडणवीस धान्याच्या घाऊक बाजारात डाळीची आवक सुरू झाली आहे. सध्या ग्राहकांची मागणीही अधिक नाही. व्यापाऱ्यांकडे डाळींची उपलब्धता अधिक आहे. मात्र, ग्राहकांकडे पैशाची टंचाई असल्याने डाळीची जावक होत नाही. उलाढाल थंडावल्याने डाळीच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे. तूरडाळीच्या दरात प्रति किलो पाच ते दहा रुपयांची घट झाली आहे. उडीद डाळीच्या दरात सर्वाधिक प्रति किलो पाच ते सात रुपयांची घट झाली आहे, अशी माहिती डाळीचे व्यापारी प्रताप मोटवानी यांनी सांगितले. हरभऱ्याला प्रति क्विंटल चार हजार 875 रुपये हमी दर आहे. राज्यात रब्बी हंगामात यंदा 22.89 लाख हेक्‍टरवर हरभरा पेरणी करण्यात आलेली आहे. खरेदी केलेल्या डाळीची लोडिंग करण्यासाठीही कामगार मिळत नाही. टाळेबंदीमुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट बंद झाल्याने डाळीची मागणी कमी झालेली आहे. त्यामुळे नागपूर शहरात हरभरा डाळीचे भाव 5150-6000 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहचले आहेत. नवी मुुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजारात काम करणाऱ्यांनाही कोरोनाचा फटका बसू लागला आहे. त्यामुळेही डाळीच्या खरेदीवरही परिणाम झालेला आहे.

आंब्याचे भाव कमी झाल्यामुळे तूर डाळीची मागणी कमी झालेली आहे. गेल्या पंधरा दिवसापूर्वी 90 ते 95 रुपये किलो असलेली तूरडाळ आता 84 ते 85 रुपयांपर्यंत घसरली आहे.

नवीन मसूर व मुगाचे उत्पादन वाढल्याने दरात घसरण झालेली आहे. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड या राज्यातील शेतकऱ्यांनी मुगाची पेरणी मोठ्या प्रमाणात केली. विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मागणी कमी आणि आवक वाढली आहे. त्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पापडासह इतर वाळवणासाठी मसूर आणि मुगाची मागणी कमी झालेली आहे. मसुर डाळीत प्रति किलो मागे पाच ते सहा रुपयाची तर मुग डाळीच्या दरात प्रति किलो पाच रुपयाची घसरण झालेली आहे. राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेशातून उडीद डाळीची तर मसूर डाळ अर्जेटिंना, ऑस्ट्रेलियामधून आयात करण्यात येते. उडीद डाळीच्या दरातही घट झालेली आहे. डाळीचे दर - मंगळवारची किंमत - जूने दर तूर डाळ - 84-85 ः 90- 95

हरभरा डाळ - 50-53 ः- 56-57

मसूर डाळ - 67-68 -ः 72-74

मुग डाळ - 112-115 ः 120 - 122

