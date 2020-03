नागपूरकरांनाे, आता चिंता करू नका, घरपोच मिळेल किराणा... ही आहे दुकानांची यादी

नागपूर ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात संचारबंदी असून अत्यावश्‍यक सेवेत मोडणारी दुकाने सुरू असली तरी नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, यासाठी शहरातील 45 दुकानदार घरपोच किराणा पोहोचविणार आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दुकानदारांसोबत चर्चा करून नागरिकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे नागरिकांना आता फोन करून घरपोच किराणा मिळविता येणार आहे. महानगरपालिकेअंतर्गत असलेल्या दहाही झोनमधील सुमारे 45 दुकानदारांसोबत आयुक्त मुंढे यांनी चर्चा करून पुढाकार घेतला. नागरिकांनी घराबाहेर पडावे लागू नये म्हणून नागरिकांच्या सोयीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या इतर महापालिकेच्या यादीत आता नागपूर महानगरपालिकेचाही समावेश झाला आहे. नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंढे यांनी केले आहे. घरपोच किराणा सामान पोहोचविणाऱ्या दुकानांची यादी परिसराचे नाव आणि मोबाईल क्रमांकासह मनपाच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर उपलब्ध आहे. या सुविधेचा लाभ ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात होणार असला तरी नागरिकांना घराबाहेर पडण्याचा मोह टाळता येणार आहे. त्यामुळे पोलिसांना उत्तरे देताना नाकीनऊ आलेल्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. सविस्तर वाचा - तुकाराम मुंढेंचे आदेश, रस्त्यावर भटकणाऱ्यांना बेघर निवाऱ्यात आसरा

या दुकानांमधून मिळणार घरपोच सेवा धरमपेठ स्वस्त वस्तू भंडार 0712-2522861, 9420945816

कृष्ण काशीनाथ वाघमारे 9881404013

गोपाल जनरल स्टोर्स 9373198877

महाराष्ट्र कन्झुमर्स फेडरेशन 9423685451

सेमिनरी हिल्स हिलटॉप किराणा स्टोर्स 7030764493

गोकुळपेठ जितेंद्र धान्य भंडार 9822948763, 8149973782

महेश ट्रेडर्स 9373014553

युनिटी किराणा स्टोर्स 9975768777

संजय धान्य भंडार 9372883211

आशीर्वादनगर हरिओम किराणा 9673308588

तुकडोजी चौक रक्षकबंधू सुपर बाजार 0712-2748530

हुडकेश्‍वर पोलिस स्टेशन पवन ट्रेडर्स 8421201951

गुप्ता ट्रेडर्स 9028900913, 8446650403

मोहित किराणा स्टोर्स 8329493183, 7773946465

इंद्रियानगर सूरज किराणा स्टोर्स 7709106467

रामबाग शाहू किराणा भंडार 9764140823

कॉटन मार्केट गुरुनानक ट्रेडर्स 9764094114

काश्‍मीर किराणा स्टोर्स 9822701694, 9890204122

सागर डेअरी 8669409201, 9373105656

बैद्यनाथ चौक पारसमणी किराणा 9850298191

इमामवाडा श्री भोले किराणा 7887339985, 9823952003

भगवानगनर बांते सुपर बाजार 9850244044

बालाजीनगर प्रकाश किराणा 9158393905

न्यूबालाजीनगर महालक्ष्मी ट्रेडर्स 9665995834

कुकडे ले-आउट शक्ती किराणा 9422125827

गांधीबाग आकाश केवलरामानी किराणा -----------------

ज्ञानेश्वर डहाके दूध डेअरी 8080541311

इतवारी आर. के. किराणा स्टोर्स 9970681698

वल्लभदास प्रेमजी किराणा 9890628048, 9420853530

कळमना शाहू धान्य भंडार 9284419415

भरतवाडा, धैर्य किराणा 9527171031

न्यू नीलेश मार्केटिंग 9834918845

चंदू किराणा स्टोर्स 9834931249

सतनामीनगर राजेश किराणा स्टोर्स 0712-2762446

वर्धमाननगर जनचिझ डेली निड्‌स 8668736860

श्री किराणा स्टोर्स 8087108106

श्रीचक्रधर स्वामी किराणा 0712-2735842

नारी रोड विशाल किराणा स्टोर्स 8329390172, 7744959170

उत्तर नागपूर श्रीगुरू गोविंदसिंगजी सेवादल 9595223559, 8793501313

छावनी मुरली किराणा स्टोर्स 9665476345

गड्डीगोदाम जैस ट्रेडिंग कंपनी 9881820283, 0712-2526743

शिव शॉपी किराणा 9422102292, 9595042992

राज किराणा 9850033366, 9765925650

नंदु पट्टू गुप्ता किराणा 9823460254

राजलक्ष्मी दूध डेअरी 9850866178

Web Title: Now grocery is on you door