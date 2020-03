आता तरी थांबवा या वस्तुंचा काळाबाजार, अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावे लागले निवेदन

नागपूर : शहरात कोरोनाबद्दलची भीती दिवसेंदिवस वाढत आहे. सुरक्षेसाठी नागरिकांनी मास्क लावणे सुरू केले आहे. मात्र, अचानक मागणी वाढल्याने मास्क आणि सॅनिटायझर बाजारपेठेतून हद्दपार झाले आहेत. बाजारातील मास्क व सॅनिटायझरचा काळाबाजार करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी मनसेचे जनहित कक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस महेश जोशी यांनी केली. याबाबत त्यांनी अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके यांना निवेदन दिले. अवश्य वाचा - नागपूर हादरले; भिंतींना तडे, सगळीकडे खळबळ गत दोन दिवसांत शहरात कोरोनाचे रुग्ण आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. शहरातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मास्क लावण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालकवर्ग मास्कच्या शोधात भटकत आहेत. याचाच गैरफायदा घेत मास्कचा काळाबाजार सुरू आहे. कधीकाळी अवघ्या पाच ते पंधरा रुपयांना मिळणारे मास्क आज तब्बल चाळीस ते सत्तर रुपयांत नागरिक विकत घेत आहेत. प्रशासक कारवाई करीत असल्याचे सांगत आहेत. तरीही औषधविक्रेते आदेश धाब्यावर बसवून मास्कचा काळाबाजार करीत असल्याचे उघड आहे. मास्क व सॅनिटायझरचा काळाबाजार करणाऱ्या औषध विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करावे व अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी महेश जोशी यांनी केली. याप्रसंगी मास्कच्या काळ्याबाजाराकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जनहित कक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तोंडावर रुमाल बांधून निवेदन सादर केले. जिल्हाध्यक्ष इकबाल रिझवी, अध्यक्ष अरुण तिवारी, सचिव पराग सावजी, उपाध्यक्ष विकास साखरे, पंकज हटवार व पंकज तपासे, सूरज सोनवणे, शेख अब्रार व विनोद गयाल व पदाधिकारी उपस्थित होते.

