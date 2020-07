खंडणीखोर कडवचा आणखी एक कारनामा उघड 

नागपूर : शिवसेनेतून हकालपट्‌टी करण्यात आलेला खंडणीबाज मंगेश कडवचा आणखी एक कारनामा उघडकीस आला. मंगेशने बोगस दस्तऐवजाद्वारे एका बॅंकेतून 50 लाखांचे कर्ज घेतले असून, बॅंकेतील अधिकाऱ्यांनी त्याच्या उत्पन्नाचे कोणतेही स्रोत न तपासता हे कर्ज दिल्याची माहिती तपासादरम्यान समोर आली आहे. गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, यात आता बॅंकेचे अधिकारीही अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. लवकरच पोलिस त्यांना चौकशीसाठी बोलवणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कडव प्रकरणातील अडकेतील आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कडव हा सात दिवसांपर्यंत गुन्हे शाखा पोलिसांच्या कोठडीत आहे. त्याची पोलिस कसून चौकशी करीत आहेत. चौकशीदरम्यान त्याने एका बॅंकेतून 50 लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे दस्तऐवज पोलिसांना आढळले. बॅंकेतील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कडव याने बोगस दस्तऐवजाद्वारे हे कर्ज घेतले. यात बॅंकेतील अधिकाऱ्यांनी त्याच्या उत्पन्नाचे कोणतेही स्रोत तपासले नसल्याचेही समोर आले. त्यामुळे बॅंकेतील अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलविण्यात येणार आहे. हेही वाचा : मोठी बातमी : नववी, अकरावीची होणार फेरपरीक्षा मंगेश कडव याच्याविरुद्ध आतापर्यंत खंडणी व फसवणुकीचे आठ गुन्हे दाखल झाले. त्याच्या घराच्या झडतीदरम्यान गुन्हेशाखा पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कडव याने केलेले भूखंडाचे करारनामे, कोरे धनादेश व संपत्तीशी संबंधित दस्तऐवज जप्त केले. या दस्तऐवजाच्या तपासणीदरम्यान त्याने बॅंकेतून कर्ज घेतल्याचे समोर आले. मंगेशवर आणखी काही गुन्हे दाखल होण्याची शक्‍यता आहे.



