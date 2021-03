नव्या पंचांग वर्षात केवळ ६४ लग्नमुहूर्त; विवाहासाठी हे तीन दिवस आहेत सर्वोत्तम

नागपूर : कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक फटका लग्न समारंभ अर्थात नवदाम्पत्य जीवन सुरू करणाऱ्यांना बसला आहे. मागील वर्षी लग्नाच्या हंगामात लॉकडाउनमुळे लग्न समारंभ लांबले. दरम्यान, यावर्षीसुद्धा तशीच काहीसी परिस्थिती उद्भवली आहे. यावर्षी नव्या पंचाग वर्षात विवाह योग्य केवळ ६४ मुहूर्तच असल्यामुळे चिंता वाढल्या आहेत. नव्या पंचांग वर्षात अर्थात गुढीपाडवा १३ एप्रिल २०२१ ते गुढीपाडवा २ एप्रिल २०२२ पर्यंत शास्त्रानुसार विवाहासाठी केवळ ६४ मुहूर्त येत आहेत. चातुर्मासात शुभकार्य करणे टाळले जाते. मात्र, आपात्कालीन परिस्थितीत विवाह करणे आवश्यक असल्यास चातुर्मासातही दिवस, तिथी व नक्षत्रांच्या दृष्टीने १८ मुहूर्त निघत आहेत. शिवाय गुरू व शुक्राच्या अस्तकाळात एकूण ११ मुहूर्त विवाहासाठी योग्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गुढीपाडव्यापूर्वी वर्तमान पंचांगातील केवळ चारच मुहूर्त विवाहासाठी योग्य राहिलेले आहेत. ३० मार्च आणि १ व ५ एप्रिल २०२१ रोजी विवाहासाठीचे सर्वोत्तम दिवस सांगण्यात येत आहे. जाणून घ्या - अख्खं गाव हळहळलं! पती-पत्नी पाठोपाठ मुलीचाही मृत्यू, एकाचवेळी निघाली तिघांची अंत्ययात्रा मुहूर्तसिंधू या प्राचीन ग्रंथात गुरू किंवा शुक्र दोघांपैकी एकाचा अस्त व एकाचा उदय काल असताना संकटकाळी मंगलकार्य करण्यास दोष नाही. या वचनानुसार तसेच धर्मशास्त्र विचार मंडळाच्या कालसुसंगत व आचारधर्म या ग्रंथातील विचारानुसार दिलेले हे आपत्कालीन व अडीअडचणीचे मुहूर्त आहेत, असेही सांगण्यात आले आहे. असे आहेत मुहूर्त महिना तारीख एप्रिल २४, २५, २६, २८, २९, ३० मे १, २, ३, ४, ५, ८, १३, २०, २१, २२, २८, ३०, ३१ जून ४, ६, १६, १९, २०, २६, २८ जुलै १, २, ३, १३, १५ नोव्हेंबर २०, २१, २९, ३० डिसेंबर ७, ८, ९, १३, १९, २४, २६, २७, २८, २९, ३१ जानेवारी २०, २२, २३, २४, २६, २७, २९ फेब्रुवारी ५, ६, ७, १०, १६, १७ मार्च २३, २५, २६, २८, २९ चातुमार्सातील आपात्कालीन मुहूर्तांमध्ये महिना तारीख ऑगस्ट १०, ११, १४, १८, २०, २१, २६, २७ सप्टेंबर १६ ऑक्टोबर ८, १०, ११, १२, १८, १९, २०, २१, २४ गुरू-शुक्र अस्तकाळातील अडीअडचणीचे मुहूर्त महिना तारीख फेब्रुवारी २०२२ २०, २१, २२, २३, २४, २५ मार्च २०२२ ४, ५, ९, १०, २० संकलन व संपादन - नीलेश डाखोरे

