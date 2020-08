ट्रान्झिट सेंटरमधून पाच खवले मांजर निसर्गमुक्त 

नागपूर : चीन आणि व्हिएतनाममध्ये या खवले मांजराला मोठी मागणी आहे. मागणीला पुरवठा करण्यासाठी अगदी भारतातूनही या मांजराच्या तस्करीची प्रकरणे पुढे आली आहेत. त्यामुळे वन विभागाने तस्करांवर करडी नजर ठेवली असून, तस्करांना ताब्यात घेण्यात येत आहे. नागपूर शहरात तस्करांच्या ताब्यातील दोन आणि बचाव पथकाने पकडलेले तीन अशा पाच खवले मांजरांना ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरच्या चमूने यशस्वीपणे निसर्गमुक्त केले आहे. शहराजवळच सर्पमित्रांनी रेस्क्यू केलेल्या खवले मांजराला वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेऊन त्याच्या अधिवासात निसर्गमुक्त करण्यात आले आहे. खवले मांजराची शिकार आणि त्याच्या खवल्यांची तस्करीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. आंतरराज्यीय टोळ्या खूप सक्रिय झालेल्या आहेत. खवले मांजर पकडणे, त्याला मारणे आणि त्याचे खवले विकणे हा गोरखधंदा सुरू आहे. वनविभागाच्या चमू सक्रिय आहेत. त्यामुळेच तस्कर पकडले जात आहेत. संबंधितांना शिक्षा पण होत आहे. वन्यजीवांची शिकार किंवा तस्करीचे प्रकार निदर्शनात आल्यास ०७१२-२५१५३०६ किंवा ९८२२७३७८०६ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोरोना विषाणूचा उगम नेमका कोणत्या प्राण्यातून झाला, याबाबत संशोधन सुरू आहेत. वटवाघूळ खाल्ल्याने विषाणूचा प्रसार झाला, अशी सुरुवातीला चर्चा होती. पण नेमका प्राणी कोणता, याचा ठोस पुरावा अजूनही सापडला नाही. मात्र, हा प्राणी खवले मांजर होता, असेही बोलले जात आहे. चीनमध्ये खवले माजरांच्या खवल्याचा आणि रक्ताचा वापर औषधांमध्ये करण्यात येतो. या औषधांनी असाध्य रोग बरे होतात, अशी धारणा चीनमधील नागरिकांची आहे. तसेच त्याच्या कातडीपासून जॅकेटही तयार केले जातात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खवले मांजराला अधिक मागणी आहे.



संपादन : मेघराज मेश्राम

