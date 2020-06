सावधान! तुम्ही मास्क वापरत नसाल तर होतील गुन्हे दाखल

नागपूर : मास्क न लावता व सुरक्षित अंतर न पाळता तुम्ही बाहेर वावरत असाल तर सावधान व्हा. कारण, तुमच्या गुन्हे दाखल होऊ शकतात. नुकतेच फुटाळा तलाव परिसरात फिरणाऱ्या नऊ युवकांविरुद्ध अंबाझरी पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. कपिल लीलाराम वासवानी, राहुल खतोरिया, हिरदास फाये, चिराग प्रवीण लालावत जैन, भरत बिहानी, अतुल तांदूळकर, विक्रम गुप्ता, सुमित तांदूळकर, तेजस मेश्राम, अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तोंडाला मास्क न लावता बाहेर निघू नये. बाहेर फिरताना सुरक्षित अंतर ठेवावे, या नियमाचे पालन करण्याचे निर्देश महापालिका व पोलिस प्रशासनाने दिले आहेत. मास्क न लावता बाहेर फिरणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध महापालिकेचे पथक कारवाईही करीत आहेत. हेही वाचा : रात्री घरी उशिरा पोहोचल्याने घरचे रागावले; मग त्या मुलींनी घेतला हा निर्णय... शनिवारी सायंकाळी फुटाळा परिसरात मास्क न लावत युवक फिरत असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त विनीता साहू यांना मिळाली. साहू यांनी युवकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश अंबाझरी पोलिसांना दिले. अंबाझरी पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय करे, सहायक निरीक्षक अरविंद घोडके, सहायक उपनिरीक्षक दीपक अवचट, गोश कनेर, विजय, बलजित व प्रवीण यांनी नऊ युवकांविरुद्ध राष्ट्रीय आपत्ती कायदा, साथरोग अधिनियम व अन्य कायद्यांन्वये गुन्हे दाखल केले. पोलिसांनी तीन वाहनेही जप्त केली.



