निमंत्रित आले, डिजेवर ताल सुरू झाला अन् भीतीने सर्व पळायला लागले

मौदा (जि. नागपूर) : तालुक्यातील मारोडी पुनर्वसन येथे लग्नाचा स्वागत संभारंभाचे आयोजन रात्री ९ वाजता करण्यात आले होते. वरपित्याने लग्नाचे सेलिब्रेशन झक्कास झाले पाहिजे म्हणत डिजे आणि पंचपकवान्नांची मेजवाणी ठेवली. नियोजितवेळी डिजेवाला बाबूही हजर झाला. काही क्षणातच पांढरेशुभ्र, कुणी मखमली कपड्यात निमंत्रित समारंभाच्या मैदानात आले. डिजेचा मोठा ताल सुरू झाला आणि प्रत्येकजण ठेका धरायला लागला. तितक्यातच तहसीलदार व त्यांचे पथक धडकले. मग, काय निमंत्रितांची पळता भुई झाली. वराच्या वडिलांनी तर चक्क शौचालयात आश्रय घेतला. हा किस्सा हसू येणारा असला तरी ही धडक कारवाई केली मौदा तहसीलदार प्रशांत सांगडे आणि त्यांच्या पथकाने. निमित्त होते शासनाच्या ‘मिशन ब्रेक द चेन’ या मोहिमेच्या केलेल्या उल्लंघनाचे. अधिक वाचा - Flat Foot : पाय सपाट असेल तर त्वरित करा उपचार; दुर्लक्ष कराल तर होईल नुकसान तहसीलदारांचे पथक धडकताच समारंभाची हवा निघून गेली. डिजेवाल्यासह निमंत्रित, वर-वधू पक्षाचे नातेवाईक कारवाईच्या भीतीने मिळेल त्या जागी पळू लागले. शेवटी डिजेवाला व वराच्या वडिलाला पथकाने हुडकून काढले. सर्वांना तहसील कार्यालयात आणले. आपले कृत्य गैरजबाबदारीचे असून जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे सांगण्यात आले. तहसीलदारांनी दंडही ठोठाविला व उपदेशाचे डोजही पाजले. समारंभाला जवळपास १५० जण उपस्थित होते. डीजे वाजवून गर्दी जमविणे, राज्य शासनाच्या ‘मिशन ब्रेक द चेन’ आदेशाचे उल्लंघनप्रकरणी डीजेसह सर्व वाहन पोलिस स्टेशन मौदा येथे जमा करण्यात आले. डीजे मालक महेश सराटकर यांच्यावर १० हजार रुपये व लग्न कार्य करणाऱ्या व्यक्तीवर प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात आला.

