बापरे! कोरोनाबळींवर अंत्यसंस्कारानंतर दहनघाटांवर मोकळ्या जागेतच फेकल्या पीपीई किट

नागपूर : कोरोनाबळींच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी देण्यात आलेल्या पीपीई किट कर्मचाऱ्यांनी दहनघाटावरील मोकळ्या जागेतच फेकल्याची धक्कादायक बाब तीन झोनमध्ये उघडकीस आली. पीपीई किटचा वापर केल्यानंतर त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याच्या निर्देशाकडे केलेले दुर्लक्ष तीन स्वच्छता अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांत पडलेच, शिवाय २४ तासांत प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे. शहरात कोरोनाबळींची संख्या वाढली असून दररोज दहनघाटांवर त्यांचे पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जात आहे. कोरोनाबळींच्या पार्थिवावर महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांकडून अंत्यसंस्कार केले जाते. अंत्यसंस्काराच्या वेळी सफाई कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या झोन अधिकाऱ्यांकडून पीपीई किट दिली जाते. अंत्यसंस्कारानंतर पीपीई किटची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात आहे की नाही, याबाबतची जबाबदारी झोनच्या स्वच्छता अधिकाऱ्यांना दिली आहे. परंतु नुकताच गांधीबाग, लक्ष्मीनगर व नेहरुनगर झोनमध्ये दहनघाटांवर अंत्यसंस्कार केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी पीपीई किट मोकळ्या जागेत फेकून दिल्याचे प्रकरण उघडीस आले. कोरोनाबळीचे पार्थिवातून कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी पीपीई किट निर्जंतुकीकरण करून घाटावर उपलब्ध असलेल्या कॅरिबॅग, डस्टबिन किंवा कंटेनरमध्ये टाकण्याचे स्पष्ट निर्देश आहे. परंतु काही कर्मचाऱ्यांनी त्या उघड्यावर फेकल्याप्रकणी आयुक्तांनी संताप व्यक्त केला. आयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण राखण्याची जबाबदारी असलेल्या तिन्ही झोनच्या स्वच्छता अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड ठोठावण्याचे निर्देश दिले. कोण करीत आहे कोरोनाबाधितांच्या जीवांशी खेळ? वाचा सविस्तर एवढेच नव्हे तर त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्याचे निर्देश दिले. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने लक्ष्मीनगर झोन, नेहरुनगर झोन आणि गांधीबाग झोनचे स्वच्छता अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिला. २४ तासाच्या आत स्पष्टीकरण न दिल्यास प्रशासकीय कार्यवाही सुद्धा प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने बजावले. शववाहीनीवर मृत शरीर उचलण्यासाठी कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांना पीपीई किटची विल्हेवाट करण्यासंबंधी निर्देशाचे पालन करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. दहनघाटांवर पीपीई किट सॅनिटाईज करुन इतरत्र ठिकाणी न टाकता घाटावर उपलब्ध असलेल्या कॅरिबाग, डस्टबिंन किंवा कंटेनर मध्येच टाकावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

