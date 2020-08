धक्कादायक! खासगी रुग्णालयांनी लपवली माहिती म्हणूनच जास्त कोरोनाबळी... कोणी काढला असा निष्कर्ष...वाचा सविस्तर

नागपूर : खाजगी रुग्णालयात कोरोनावर उपचार करताना महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षाला माहिती देणे बंधनकारक आहे. परंतु खाजगी रुग्णालयांकडून माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे कोरोनाबाधित रुग्णांची माहितीही येत नाही. यातूनच विलंब होत असून अंतिम क्षणी उपचारासाठी धडपड होत असते. वेळेवर उपचार न झाल्याने कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले, असा निष्कर्ष आज महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने काढला. महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज शहरातील बाधितांच्या मृत्यूवर नियंत्रणासाठी बैठक घेतली. बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त अमोल चौरपगार, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई, डॉ. टिकेश बिसेन, पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे संचालक डॉ. संजय झोडापे उपस्थित होते. मनपाने शहरात सुमारे २१ ठिकाणी चाचणीची व्यवस्था केली आहे. ज्या नागरिकांची चाचणी होत आहे, त्यांच्यावर मनपाच्या नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवण्यात येत आहे. कोरोना कॉल सेंटरच्या माध्यमातून चाचणी झालेल्या व्यक्तीची, गृह विलगीकरणात असलेल्या व्यक्तीची, विलगीकरणातून निघालेल्या व्यक्तींची विचारपूस करण्यात येत आहे, असा दावा आयुक्तांनी केला. सहकार्याचे आयुक्तांचे आवाहन... ज्यांना कोरोनाची लक्षणे दिसत आहेत किंवा ज्यांना लक्षणे नाहीत. मात्र जे पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आल, अशा व्यक्तींनी तातडीने नजिकच्या कोविड टेस्टींग सेंटरमध्ये जाऊन चाचणी करवून घ्यावी. मनपाच्या यंत्रणेचा उपयोग करुन घेत वाढत्या मृत्यूसंख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुंढे यांनी केले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Private hospitals in Nagpur have increased the number of corona due to concealment of corona information