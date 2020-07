 "रेल ओवर रेल' काय आहे नेमकी भानगड?...वाचा

नागपूर : रेल्वेतून मालवाहतुकी दरम्यान लोडिंग-अनलोडिंग प्रक्रियेला लागणारा वेळ ही सर्वात मोठी अडचण आहे. बरेचदा रेल्वे लाईनवर एक गाडी असताना दुसरी गाडी अडखून पडते. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने "रेल ओवर रेल' संकल्पनेच्या मदतीने या अडचणीवर मात केली आहे. मौदा व चाचेर स्टेशनवर या संकल्पनेला मूर्तरूप देण्यात आले आहे. परिणामी लोडिंग-अनलोडिंग प्रक्रिया सुलभ होऊन मालवाहतूकीला गती आली आहे. पार्सल व मालवाहतुकीतील अडचणी दुर करण्यासाठी रेल्वेकडून आवश्‍यक पावले उचलली जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून परिचालन आणि सिग्नल व दूरसंचार विभागाकडून "रेल ओवर रेल' संकल्पना (आरओआर) साकारण्यात आली आहे. मौदा येथील एनटीपीसीला मौदा व चाचेर स्टेशनहून कोळशाचा पुरवठा केला जातो. कोळसा पाठविल्यानंतर गाडी रिकामी होईपर्यंत दुसरी गाडी थांबवून ठेवावी लागायची. शिवाय रिकामी गाडी परत येईस्तोवर कोळशाचे लोडिंग खोळंबून पडायचे. ही प्रक्रिया गतीमान करण्याच्या दृष्टीने मौदा व चाचेर येथे सायडींगवर रेल ओवर रेल संकल्पना साकारली गेली. त्यात रूळाच्या वरून आडवा छेदणारा लोखंडी पूल साकारून नवी रेल्वे लाईन टाकली गेली. हेही वाचा : भाड्याचे पैसे देण्यास नकार, विमान कंपन्यांविरुद्ध नागपूरचे प्रवासी दिल्ली दरबारी! यामुळे मालगाडी रिकामी करण्याचे काम सुरू असतानाही अप व डाऊन अशा दोन्ही रूळांवरून दुसरी मालगाडी समोरासमोरच बाहेर काढणे शक्‍य झाले. 23 जुलैपासून या नव्या संकल्पनेचे क्रियान्वयनही सुरू झाले आहे. यामुळे मालगाड्या खोळंबून पडण्याची अडचण मार्गी लागली आहे. यामुळे मालवाहतुकीला वेग आला असून वीज प्रकल्पाला कोळशा पुरवठ्यातील बाधा दूर झाली आहे. सोबतच लोडिंगसाठी रॅकही लवकर उपलब्ध होऊ लागले आहे. महसूलवाढीसाठी रेल्वेकडून पार्सल व मालवाहतुकीला चालना दिली जात आहे. त्यासाठी "बिजनेस डेव्हलपमेंट युनिट' स्थापन करण्यात आले आहे. या विभागाकडूनही लोडिंग व अनलोडिंगची प्रक्रिया गतीमान करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.



