नवीन शैक्षणिक वर्ष 15 ऑगस्टनंतर, अशा पद्धतीने करणार मूल्यांकन

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयाच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाला 15 ऑगस्टनंतर सुरुवात करण्याचा निर्णय विद्वत परिषदेत घेण्यात आला. याशिवाय पदवी प्रथम आणि द्वितीय वर्ष आणि पदव्युत्तर द्वितीय सत्राचे निकाल सरासरी मूल्यांकनानुसार जाहीर करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा पेच सुरू असला तरी इतर सत्रांचे शैक्षणिक सत्र आणि मूल्यांकनासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालयाने दिशानिर्देश जाहीर केले होते. त्यानुसार विद्यापीठाने मंगळवारी विद्वत परिषदेसमोर प्रस्ताव ठेवला. यानुसार अंतिम वर्ष वगळता इतर सत्र आणि वर्षातील विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देणे, परीक्षा न घेता सरासरी मूल्यांकन करणे आणि अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. यानुसार सरासरी मूल्यांकनानुसार विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करत सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रदेश देण्यावर विद्वतजनांनी शिक्कामोर्तब केले. याशिवाय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या एक ऑगस्टपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या सूचना असल्या तरी निकालाला विलंब होणार असल्याने 15 ऑगस्टनंतर ऑनलाईन शैक्षणिक वर्गाला सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ऑनलाईन वर्ग घेणे हे आता महाविद्यालयांसमोर नवीन आव्हान राहणार आहे. घरात सापडलेली तांब्याची वस्तू निघाली तब्बल 1500 वर्ष जुनी; इतिहास बघितला आणि सर्वांनाच बसला धक्का.. पुढील वर्गात प्रवेश अंतिम वर्ष वगळता इतर सर्व वर्ष व सत्रांच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यांना 50 टक्के अंतर्गत मूल्यांकनावर आधारित गुण व 50 टक्के पूर्व परीक्षेचे गुण देऊन परीक्षेचा निकाल तयार करून तो 15 ऑगस्टपर्यंत देण्यात येईल, अशी माहिती परीक्षा व मूल्यांकन संचालक डॉ. प्रफुल्ल साबळे यांनी दिली. अनुत्तीर्णांची परीक्षा 120 दिवसांत उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या दिशानिर्देशानुसार जे विद्यार्थी आधीच्या सत्रात अनुत्तीर्ण आहेत त्यांची परीक्षा ही नोव्हेंबर महिन्यात किंवा हिवाळी परीक्षांसोबत घेतली जाणार आहे. निकाल जाहीर झाल्यावर 120 दिवसांत परीक्षा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एका सत्रासाठी विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला असला तरी अनुत्तीर्ण असलेल्या मागील सत्राची परीक्षा देणे अनिवार्य राहणार आहे. संपादन : अतुल मांगे

