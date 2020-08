नागपूर: भारत बायोटेकच्या कोरोनावरील कोव्हॅक्‍सिन लसीच्या चाचणीत ११ ऑगस्टपासून दुसरा डोस देण्यात सुरुवात झाली. शुक्रवार १४ ऑगस्टपर्यंत ५५ जणांना हा डोस दिला असून, सर्वांच्या रक्ताचे नमुने भारत बायोटेककडे पाठविण्यात आले आहेत. दुसऱ्या डोसच्या अहवालात लस टोचलेल्यांच्या शरीरात तयार झालेल्या ॲन्टीबॉडीचे निश्चित प्रणाम कळणार आहे.

गिल्लूरकर मल्टिस्पेशॅलिटीमध्ये ११ ते १४ ऑगस्टदरम्यान ५५ जणांना दुसऱ्यांदा लस टोचण्यात आली. यापैकी कुणालाही रिअॅक्‍शन आली नाही. विशेष असे की, पहिल्या डोसमध्ये या सर्व स्वयंसेवकांवर कोणतेही दुष्परिणाम दिसून आले नाही. दुसऱ्या डोसच्या चाचणीत २० ते ५० वर्षे वयोगटातील स्वयंसेवकांवर लस टोचण्यात आली. वाचा- कोरोनाचा हाहाकार! नागुरात १६ दिवसात तब्बल ३३९ रुग्णांचा मृत्यू.. आज तब्बल इतक्या रुग्णांची नोंद.. वाचा लसीचे पहिल्या टप्प्यातील निरीक्षणही सकारात्मक आले आहे. देशातील एकूण १२ केंद्रांवर या चाचण्या होत आहेत. आता २८ व्या दिवशी या सर्वांना हॉस्पिटलमध्ये बोलावण्यात येऊन त्यांचे रक्त तपासण्यात येईल. रक्तात किती प्रमाणात ॲन्टीबॉडी तयार झाल्या, याची माहिती अहवालातून प्राप्त होईल.

लसीच्या १९४ व्या दिवसांनंतरच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी दुसऱ्या चाचणीनंतरचा अहवाल महत्त्वाचा आहे, असे गिल्लूरकर रुग्णालयाचे संचालक डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर म्हणाले. कोव्हॅक्‍सिनच्या क्‍लिनिकल चाचण्यांसाठी १८ ते ५५ वर्षे वयोगटातील सुदृढ अशा ६० स्वयंसेवकांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या कोरोनासह काही वेगळ्या चाचण्या करण्यात आल्या. २७ जुलैपासून या क्लिनिकल ट्रायलला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात ६० जणांना लस टोचण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात यातील ५५ जणांना पुन्हा लस टोचण्यात आली. लसीचा पहिला डोस देण्यात आलेल्या स्वयंसेवकांच्या प्रकृतीवर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या चमूचे लक्ष होते. या सर्वांची प्रकृती उत्तम आहे. पहिल्या डोसचा अहवाल सकारात्मक आहे. यानंतर ११ ते १४ ऑगस्टदरम्यान दुसरा डोस देण्यात आला. यातही कुणाला रिॲक्शन झाली नाही. यामुळे दुसऱ्या चाचणीचाही निकाल चांगला येण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या डोसनंतर कोणत्या व्यक्तीत किती ॲन्टीबॉडी तयार झाल्या याची माहिती मिळणार आहे. -डॉ. चंद्रशेखर गिल्लूरकर,संचालक, गिल्लूरकर मल्टिस्पेशॅलिटी हॉस्पिटल संपादन- अनिल यादव

Web Title: Second Trial on 55 in Nagpur of Covaxin