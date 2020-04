मुलाला व्हिडिओ कॉलवरून घ्यावे लागले वडिलांचे अंत्यदर्शन, लेकीने पार पाडली ही जबाबदारी

नागपूर : कोरोनामुळे जगभरात लॉकडाऊन असल्याने नेदरलॅंडमध्ये अडकलेल्या मुलाला वडिलांच्या अंत्यसंस्कारापासूनही वंचित राहावे लागल्याची ह्दयद्रावक घटना पुढे आली आहे. या प्रसंगामुळे मुलीने जड अंतकरणाने वडिलांवर अंत्यसंस्कार केले. दुसरीकडे मुलाला व्हिडिओ कॉलिंगद्वारे पित्याचे अंत्यदर्शन घ्यावे लागले अन्‌ त्याच्या अश्रूचा बांध फुटला. दिघोरी, साईनगरातील 59 वर्षीय रामकृष्ण लटारूजी मोहितकर यांचे 3 जुलै रोजी निधन झाले. त्यांच्या तीन मुली असून एक मुलगा आहे. मुलगा कपिल हा नेदरलॅंडमध्ये एका शहरात सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असून एक मुलगी हर्षा न्यूझीलंडमधील एका शहरात राहते. दुसरी मुलगी संजीवनी मध्यप्रदेशातील पारडसिंगा येथे राहते. कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाऊन असून विदेशातून येणाऱ्या विमानांना प्रतिबंध लावला आहे. त्यामुळे नेदरलॅंडमधील कपिल व हर्षाला अंत्यसंस्काराला येणे कठीण झाले. शहरापासून 60 किमी अंतरावर मध्यप्रदेशातील पारडसिंगा येथील मुलगी लॉकडाऊनमुळे पित्याच्या अंत्यसंस्काराला येऊ शकली नाही. त्यामुळे नागपुरात राहणारी सर्वात मोठी मुलगी शुभांगी नितीन झाडे हिने जड अंतकरणाने पित्याला दिघोरी घाटावर मुखाग्नी दिली. हिंदू संस्कृतीत आई किंवा वडिलांच्या चितेला मुलाने मुखाग्नी देण्याची प्रथा आहे. परंतु अलिकडे मुलींनीही ही जबाबदारी पार पाडल्याचे अनेक उदाहरण आहेत. लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कपिलला अखेर व्हिडिओ कॉलिंगद्वारे पित्याचे अंत्यदर्शन घ्यावे लागले. - 'मरकज'हून आलेला युवक कोरोनाबाधित, नागपुरातील बाधितांचा आकडा वाढला पित्याच्या शेवटच्या क्षणातही त्यांच्याजवळ नसल्याचे दुःख त्याच्या व हर्षाच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसून आले. मृतक रामकृष्ण मोहितकर यांच्या पत्नी माया मोहितकर या नवेगाव पंचायत समितीच्या शाळेत शिक्षिका आहेत. पतीच्या निधनानंतरही मुलगा तसेच दोन मुली लॉकडाऊनमुळे उपस्थित होऊ शकला नाही, त्यामुळे त्या चांगल्याच हादरल्या. परिसरातील नागरिक व काही आप्तांनी त्यांचे सांत्वन केले व मुखाग्नी देणाऱ्या शुभांगीला धीर दिला.

