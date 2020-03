मनपाच्या वर्धापनदिनी ऐवजदारांची धुळवड

नागपूर : गेली अनेक वर्षे महापालिकेत ऐवजदार म्हणून काम करताना शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा आनंदोत्सव महापालिकेपासून तर घरापर्यंत दिसून आला. मनपात महापौर संदीप जोशी यांच्या हस्ते स्थायी नियुक्तीचे पत्र स्वीकारल्यानंतर ऐवजदारांच्या आनंदाला उधाण आले अन्‌ गुलाल उधळीत होळीपूर्वीच त्यांनी धुळवड साजरी केली. यावेळी फटाके, संदल बॅंड, ढोल, ताशांच्या गजराने महापालिका परिसर निनादला. अवश्य वाचा - महिलांनो लग्न समारंभात जाता? जरा सांभाळून... माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेतील ऐवजदारांना स्थायी करण्यासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. सोमवारी महापालिकेच्या वर्धापनदिनानिमित्त सिव्हिल लाइन्स येथील हिरवळीवर 347 ऐवजदारांना स्थायी नियुक्तिपत्र देण्यात आले. नियुक्तिपत्र देताना गेल्या अनेक दिवसांच्या परिश्रमाची पावती मिळाल्याची भावना ऐवजदारांच्या चेहऱ्यावर दिसून आली. ऐवजदारांना नियुक्तिपत्र मिळताच, त्यांचे कुटुंबीय तसेच हितचिंतकांनी फटाके फोडून आनंद साजरा केला. मनपा मुख्यालयातील हिरवळीवर आयोजित समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी महापौर संदीप जोशी होते. मंचावर उपमहापौर मनीषा कोठे, सत्तापक्षनेते संदीप जाधव, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, आरोग्य समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, सतीश होले, ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे, प्रतोद दिव्या धुरडे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती संगीता गिऱ्हे, नगरसेवक सुनील हिरणवार, लखन येरवार, नगरसेविका लीला हाथीबेड, आशा उईके, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रदीप दासरवार, राजेश हाथीबेड उपस्थित होते. ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत. आरोग्याच्या समस्येमुळे अनेक ऐवजदारांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या वारसदारांना लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती मिळावी यासाठी तत्कालीन महापौर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न केले. राज्याचे मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक अडथळे दूर करून ऐवजदारांना स्थायी नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करून दिला, असे यावेळी महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. 2206 ऐवजदार स्थायी होणार ज्या ऐवजदारांची 20 वर्षांची सेवा पूर्ण झाली, त्यांना स्थायी नियुक्ती प्रदान केली जात आहे. यापुढे ज्यांची 20 वर्षांची सेवा पूर्ण होईल, त्यांना पुढे स्थायी नियुक्ती दिली जाईल. 2206 ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांना स्थायी केले जाणार आहे, असे महापौर म्हणाले. शहर स्वच्छ करण्यामध्ये ऐवजदार सफाई कर्मचा?्‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌यांचे मोठे योगदान आहे. ऐवजदारांच्या प्रश्नांसाठी सभागृहातही सर्वपक्षीय नगरसेवक झटत आले. या सर्व कार्याची दखल घेत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने अखेर ऐवजदारांना न्याय मिळाला.

- संदीप जोशी, महापौर.

