विदर्भातील या ठिकाणी होणार क्रीडा अकादमी, आदिवासी खेळाडूंचा फायदा

नागपूर : विदर्भातील आदिवासी भागातील खेळाडूंना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारशाह येथे विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या ठिकाणी केंद्र शासनाच्या "खेलो इंडिया' प्रकल्पातंर्गत आधुनिक सोयीसुविधांयुक्‍त अकादमी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. भविष्यात येथे अकादमी झाल्यास आदिवासी भागांतील शेकडो खेळाडूंना फायदा होणार आहे. यासंदर्भात क्रीडा व युवक कल्याण संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. जयप्रकाश दुबळे म्हणाले, आदिवासी भागांतील खेळाडूंमध्ये प्रचंड गुणवत्ता आहे. दुर्दैवाने पायाभूत सुविधांअभावी त्यांना प्रगतीची फारशी संधी मिळत नाही. त्यामुळेच शासनाने सध्या आदिवासी भागांवर आपले सर्व लक्ष केंद्रीत केले आहे. बल्लारशाह येथे धावपटूंसाठी दर्जेदार सिंथेटिक ट्रॅक, जलतरणपटूंसाठी जलतरण तलाव, बॅडमिंटनपटूंसाठी चार कोर्ट असलेला बॅडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, आर्चरी रेंज, कबड्‌डी व खो- खो ची मैदाने तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी क्रीडा अकादमी व्हावी, अशी योजना समोर आली. त्यामुळे यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला असून, आम्ही सर्व जण पाठपुरावा करीत आहे. नागपुरातील बॅडमिंटनपटूंसाठी कोणती आहे आनंदाची बातमी, वाचा

डॉ. दुबळे म्हणाले, गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यामागचा मुख्य उद्‌देश येथील प्रतिभावान खेळाडूंना व्यासपीठ मिळवून देणे तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे हा आहे. विदर्भात नागपूर, यवतमाळ आणि बल्लारशाह येथे सिंथेटिक ट्रॅक पूर्ण झाले असून, चंद्रपूर येथील सिंथेटिक ट्रॅकचेही काम प्रगतीपथावर आहे. शिवाय यवतमाळमध्ये बॅडमिंटन हॉल व स्वीमिंग पूलदेखील बांधण्यात आलेले आहेत. या सुविधा लक्षात घेता येथे लवकरच प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. यावर्षीच्या उन्हाळ्यामध्येच या भागांत प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याची योजना होती. दुर्दैवाने कोरोनामुळे ते शक्‍य झाले नाही. पदकविजेत्या खेळाडूंची घेणार मदत 1993 ते 97 मध्ये चंद्रपूरचे जिल्हा क्रीडाधिकारी असताना डॉ. दुबळे यांनी जिल्ह्यात टॅलेंट सर्च मोहिम राबवून अनेक राष्ट्रीय स्तरावरील पदकविजेते खेळाडू तयार केले होते. युवा खेळाडूंना प्रशिक्षित करण्यासाठी या सर्वांची मदत घेण्याचा आमचा विचार सुरू आहे. त्यांच्या अनुभवाचा अकादमीतील युवा खेळाडूंना निश्‍चितच फायदा होणार आहे, असे ते म्हणाले.

Web Title: Sports Academy will be soon in Ballarshah