हिंगणा मार्गावर दर पंधरा मिनिटांनी करा मेट्रोची सैर

नागपूर : महामेट्रोने हिंगणा मार्गावरही दर पंधरा मिनिटांनी मेट्रो प्रवासी सेवा सुरू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. 14 मार्चपासून या मार्गावर दर पंधरा मिनिटांनी मेट्रोची फेरी होईल. त्यामुळे प्रवाशांच्या वेळेची बचत होईल. आता वर्धा व हिंगणा मेट्रो मार्गावरील मेट्रोच्या फेरीची संख्या दोनशेवर जाणार असून, प्रवासी संख्येत भर पडणार आहे. अवश्य वाचा - CoronaVirus : नागपुरात रुग्णांची संख्या पोहोचली तीनवर! 28 जानेवारीला हिंगणा मार्गावर लोकार्पण झाल्यानंतर दर अर्ध्या तासाने मेट्रोची प्रवासी सेवा सुरू केली होती. महामेट्रोने या मार्गावर दर पंधरा मिनिटांनी प्रवासी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेत हिंगणा, एमआयडीसी येथील चाकरमान्यांसह नागरिकांनाही दिलासा दिला. आता हिंगणा मार्गावर सीताबर्डी स्टेशन येथून सकाळी आठ वाजतापासून सेवा सुरू होईल. हिंगण्यावरून रात्री परतणाऱ्यांसाठी लोकमान्यनगर स्टेशन येथून रात्री साडेआठ वाजताही मेट्रो सेवा सुरू राहील. नागरिकांना दर पंधरा मिनिटांनी प्रवासी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्‍यक सर्व नियोजन करण्यात आले आहे. हिंगणा मार्गावर दर पंधरा मिनिटांनी प्रवासी सेवा सुरू झाल्यानंतर वर्धा मार्गासह दररोज 200 फेऱ्या होणार आहे. सीताबर्डी इंटरचेंज ते लोकमान्यनगर मेट्रो स्टेशन या 11.5 किमी लांबीच्या मार्गावर सहा मेट्रो स्टेशन आहेत. यात लोकमान्यनगर, वासुदेवनगर, सुभाषनगर, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअर्स, झाशी राणी आणि सीताबर्डी इंटरचेंज या मेट्रो स्टेशनचा समावेश आहे. या मार्गावरील मेट्रो सेवा विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय फायद्याची ठरत आहे. या भागातील औद्योगिक वसाहतीअंतर्गत असलेल्या अनेक छोट्या आणी मोठ्या कारखान्यातील चाकरमान्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.

