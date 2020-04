शहरातील या वस्त्या रेड झोनमध्ये; पुढील आदेशापर्यंत पूर्ण सील!

नागपूर : सतरंजीपुरा झोनअंतर्गत दलालपूरा प्रभाग क्रमांक 21 येथे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्याने हा संपूर्ण परिसर सील करण्याचे आदेश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले. मस्कासाथ, दही बाजार परिसर सील करण्यात आला असून या परिसरात बाहेरील नागरिकांना जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

सतरंजीपुरा झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. अनेकांचा अहवाल पॉझिटिव्ह येत आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी या झोनवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. या झोनमधील दलालपुरा प्रभाग क्रमांक 21 च्या दक्षिण-पश्‍चिमेस मस्कासाथ चौक, उत्तर-पश्‍चिमेस चकना चौक, उत्तर-पूर्वेस महाजन किराणा, पूर्वेस शिवशक्ती इनक्‍लेव, दक्षिण-पूर्वेस दहीबाजार पूल, दक्षिणेस रोकडे बिल्डींग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या भागात येणारे व जाणारे सर्व मार्ग तात्काळ बंद करून या भागाच्या सीमा आवागमनासाठी पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अत्यावश्‍यक सेवेत कार्यरत असणारे अधिकारी व कर्मचारी, आवश्‍यक तातडीची वैद्यकीय कारणे तसेच अंत्यविधी, वैद्यकीय सेवेशी संबंधित खाजगी डॉक्‍टर, परिचारिका, मेडीकल स्टोअर्स दुकानदार, पॅथॉलॉजिस्ट, रुग्णवाहिका, पोलिस विभागामार्फत पासधारक असलेले जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे व्यक्ती यांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे. यापूर्वी सतरंजीपुरा झोनअंतर्गत बडी मशिद, त्यानंतर प्रभाग क्र. 7 मधील बहुतांश परिसर कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्याने सील करण्यात आला. या क्षेत्रालाच लागून आशीनगर झोनधील प्रभाग क्रमांक 3 मधील काही भागही सिल करण्यात आला. या दोन्ही प्रभागाच्या उत्तर पश्‍चिमेस इटाभट्टी चौक रिंग रोड, उत्तरेस पिवळी नदी वनदेवी नगर, पूर्वेस कळमना गेट क्रमांक 1 कोराडी लाईन, दक्षिण-पश्‍चिमेस कावरापेठ शांतीनगर रेल्वेगेट, पश्‍चिमेस कांजीहाऊस चौक बिनाकी हा परिसर सिल करण्यात आला आहे. सविस्तर वाचा - चिमुकल्याच्या कडक सँल्यूटने जिंकले मन शहरात 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन

राज्य सरकारने राज्यात 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन वाढविल्याचे परिपत्रक काल काढले. आज मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने शहरात 30 एप्रिलपर्यंत साथरोग प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे आदेश काढले. 30 एप्रिलला पुढील आदेश काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

