बघा, या तिघांनी पसरवली होती अफवा, आता अडकले पोलिसांच्या जाळ्यात

नागपूर : एका ऑडिओ क्‍लिपद्वारे नागपुरातील कोरोना रुग्णामध्ये वाढ होऊन 50 पेक्षा जास्त कोरोना पेशंट असल्याची एक फोनवरील संभाषणाची ऑडिओ क्‍लिप सोशल मीडियावर मोठ्या वेगाने व्हायरल झाली होती. याप्रकरणी सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही क्‍लिप व्हायरल करणाऱ्या तीन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. जय गुप्ता (37) अमीत पारधी (38) आणि दिव्यांशू मिश्रा (33) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. गेल्या 23 मार्च रोजी व्हाट्‌सअपच्या अनेक गृपवर कोरोना रुग्ण वाढल्या संदर्भातील मोबाईल संभाषणाची व्हिडिओ क्‍लिप व्हायरल झाली होती. हे संभाषण जय गुप्ता आणि अमित पारधी यांच्यातील असल्याचे स्पष्ट झाले होते आणि हे संभाषण दिव्यांशू मिश्रा याने व्हाट्‌सअप गृप वर टाकून व्हायरल केले होते. या क्‍लिपमुळे पॅनिक स्थिती निर्माण झाली होती. या ऑडिओ क्‍लिपची दखल पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय आणि मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे त्यांनी गांभीर्याने घेतली होती. ऑडिओ क्‍लिपमधील माहिती खोटी असून अफवा पसरविणारी असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे सायबर क्राईम विभागाने ही क्‍लिप व्हायरल करणाऱ्या तिघांनाही शुक्रवारी सकाळी अटक केली. सविस्तर वाचा - तुकाराम मुंढेंचे आदेश, रस्त्यावर भटकणाऱ्यांना बेघर निवाऱ्यात आसरा पोलिसांच्या या धडाकेबाज कारवाईमुळे सोशल मीडियावर अफवा पसरविणाऱ्यांवर चांगलाच वचक निर्माण झाला आहे. पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी आज शुक्रवारी ती कथित ऑडिओ क्‍लिप केवळ अफवा असल्याचे व्हिडिओ जारी करून सांगितले आहे. कुणीही सोशल मीडियाद्वारे अफवा पसरवू नका, असे आवाहन पोलिस आयुक्तांनी केले आहे. सोशल मीडियावर अफवा पसरविल्या तर कठोर कारवाई केली जाईल, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.

