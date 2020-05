उपराजधानीतील कोरोनाबाधिताची मृत्यू संख्या तीन! कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढून 171 वर

नागपूर : शहरातील कोरोना रुग्णसंख्येत बुधवारी मोठी वाढ झाली आहे. एकाच दिवशी मेयो, मेडिकलमधील प्रयोशाळेतून 9 जणांना कोरोनाची बाधा झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला. दक्षिण नागपुरातील पार्वतीनगर येथील एका 22 वर्षीय युवकाचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला असल्यामुळे प्रशासन पुरते हादरले आहे. आतापर्यंत दक्षिण नागपुर कोरोनामुक्त होते. मात्र युवकाच्या मृत्यूनंतर दक्षिण नागपूरही कोरोनाच्या विळख्यात आल्याचे दिसते. हा युवक किती जणांच्या संपर्कात आला, याची माहिती प्रशासनाच्या हाती लागणे अशक्‍य आहे, यामुळे पार्वतीनगर हे कोरोनाचे दुसरे हॉट स्पॉट बनण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

शहरात 11 मार्च रोजी पश्‍चिम नागपुरात पहिला कोरोनाबाधित आढळला. यानंतर पुर्व पश्‍चिम, दक्षिण पश्‍चिम, मध्य आणि उत्तर नागपुरात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत होते, परंतु शहरात कोरोनाने धडक दिल्यानंतर दीड महिना दक्षिण नागपूर सुरक्षित होते. परंतु या युवकाच्या मृत्यूनंतर येथील स्थिती संवेदनशील होणार असल्याची जोरदार चर्चा येथे रंगली आहे. पार्वतीनगरातील युवक मृत्यूच्या दोन दिवसांपुर्वी मेडिकलमध्ये तपासणीसाठी आला होता. परंतु त्याला कोणी गंभीरपणे घेतले नाही, मात्र खबरदारी म्हणून त्याच्या घशातील द्रवाचे नमुने घेण्यात आले होते. सविस्तर वाचा - दुकान उघडताच नागरिकांनी लावल्या रांगा, चाळीस दिवसांनंतर मिळाली संधी मंगळवारी या युवकाचा मृत्यू झाला आणि बुधवारी मृतक युवक कोरोनाबाधित असल्याचा अहवाल आला. यामुळे या युवकावर उपचार करणारे डॉक्‍टर, परिचारिकांसह सफाई कामगार यांची शोध मोहीम सुरू झाली आहे. मेडिकलमधील सुमारे पंधरा विस जणांना विलगीकरणात जावे लागेल अशी माहिती सुत्रांनी दिली. कोरोनामुळे या युवकाचा मृत्यू झाला असला तरी अद्याप या मृतकाची कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद अधिकृतरित्या प्रशासनाकडून करण्यात आली नाही. दैनिक संशयित : 33

एकूण संशयित : 2485

सध्या भरती संशयित : 106

एकूण भरती संशयित : 1667

एकूण भरती कोरोनाबाधित रुग्ण : 102

दैनिक तपासणी नमुने : 179

एकूण तपासणी नमुने : 4095

आतापर्यंत पॉझिटिव्ह नमुने : 171

घरी सोडलेले सकारात्मक रुग्ण : 64

घरी सोडलेले संशयित : 1558

आज विलगीकरण केलेले संशयित : 00

विलगीकरण कक्षात भरती संशयित : 1955

विलगीकरण कक्षातून घरी पाठविलेले संशयित : 37

पाठपुरावा सुरू असलेले एकूण संशयित : 424

