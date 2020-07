त्या' कर्मचाऱ्यांची होणार चौकशी

नागपूर : लाचप्रकरणात एसीबीने ताब्यात घेतलेले जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांची काही कर्मचाऱ्यांनी भेट घेऊन फाईल्स दिल्याची चर्चा आहे. या संपूर्ण प्रकरणीची चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. यामुळे टाकळीकरांची भेट घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. काहींनी तर चक्क स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय स्वीकारल्याची चर्चा आहे.

कामाचे बिल काढण्यासाठी कंत्राटदाराला सहा लाखांची मागणी पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता टाकळीकर यांनी केली. संबंधित कंत्राटदाराने याची एसीबीकडे तक्रार केली. पहिला टप्प्यात दोन लाख रुपये त्यांनी स्वीकारले. या लाच प्रकरणी एसीबीच्या पथकाने त्यांना अटक केली. टाकळीकरांनी हाताळल्या फाईल्स? त्यांच्याघरूनही 15 लाख रुपयांचे सोने मिळाले. न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. कर्मचारी त्यांच्याकडे फाईल्स घेवून गेले. या फाईल्स त्यांनी हाताळल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषद आणि इतर दुसऱ्या विभागातील सीसीटीव्ही कॅमेरात ही बाब कैद झाल्याची चर्चा आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांरी टाकळीकर यांच्या मर्जीतील असल्याचे सांगण्यात येते. हे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रकाशित होताच संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. पगार बिलसह इतर काही फाईल्स त्यांच्याकडे असल्याचे समजते. पाणी पुरवठा विभागाचे पगार बिलाची फाईला आली किंवा नाही याबाबत माहिती घेवून सांगतो, असे वित्त लेखा अधिकारी प्रिया तेलकुठे यांनी सांगितले. तर सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी संपूर्ण प्रकरणी चौकशी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. सर्व फाईल्स मागविण्यात आल्यात

एसीबीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून त्यांच्यावर विजय टाकळीकरांवर कारवाई होईल. त्यानंतरच आमच्याकडून आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात येईल. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व फाईल्स मागविण्यात आल्यात.

योगेश कुंभेजकर, सीईओ, जि.प. प्रभारामुळे अडकले काम

टाकळीकरांवरील कारवाईनंतर कार्यकारी अभियंत्यांचा प्रभार कुणाचकडे देण्यात आला नाही. यामुळे विभागातील अनेक कामे रखडल्याचे सांगण्यात येते.

