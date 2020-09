पटसंख्येअभावी यंदा तीन शाळा होणार बंद

नागपूर : कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन करून थेट बंद करण्याचा सपाटा सुरू आहे. यंदा जिल्ह्यातील तीन शाळांना कुलूप ठोकण्याचा बेत शिक्षण विभागाचा असल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यात जि.प.च्या माध्यमातून १५३६ शाळा कार्यरत आहेत. यापैकी ३८० वर शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या २० च्या घरात आहे. तर जवळपास ३० वर शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या ‘० ते ५’ इतकीच आहे. त्या शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडे कोणतीही योजना नसून सरसकट बंद करण्याचा सपाटा सुरू आहे. ग्रामीण भागात याच शाळांच्या माध्यमातून साक्षरता वाढली. तर अनेकांनी उच्च पदे प्राप्त केली. गत काही वर्षांत अनेक शाळांचे समायोजन करून शाळा बंद केल्या. गट शिक्षणाधिकाऱ्यांसह शिक्षकही येणार अडचणीत.. आदर्श पुरस्कार प्रकरण मात्र शाळा बंद केल्यानंतर तेथील विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचे काय होते? याबाबत कुणाकडेही तपशिल नसल्याची स्थिती आहे. आता भिवापूर तालुक्यातील कांद्री (कलार) येथील शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव असून गावच गोसेखुर्द प्रकल्पात गेल्याचे कारण सांगितले जाते. तसेच कुही तालुक्यातील ब्राह्मणी गाव पुनर्वसित असून २० ते २२ कुटुंब संख्या आहे. या शाळेत प्रवेश होण्याची शक्यता धुसरच असून वयोगटातील बालकच नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. तर तिसरे गाव उमरेड तालुक्यातील नांदरा आहे. येथील विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेकडे पाठ दाखवून कॉन्व्हेंटमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे सांगितले जाते. ग्रामीण भागात शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहोचावी. शिक्षणपासून कुणी वंचित राहू नये, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेने गावो-गावी, पाड्यात, दुर्गम भागात शाळा सुरू केल्या. कुठे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिकच्या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार सुरू झाला. मात्र काळाच्या ओघात आता गरीबांचीच मुले या शाळेत शिक्षण घेत असून श्रीमंतांची मुले महागडे शुल्क भरून कॉन्व्हेंटमध्ये जातात. परंतु, सरकारही आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे.

Web Title: Three schools will be closed this year due to lack of students