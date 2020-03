नागपूर : सीबीएससी परीक्षेत आज अजबच प्रकार दिसून आला. दहावीच्या एका विद्यार्थिनीला दोन मिनिटे उशीर झाल्याने तिला प्रवेश नाकारण्यात आला. पालकांनी विनवणी केल्यानंतरही शाळेच्या प्रशासनाने तिला शाळेमध्ये प्रवेश दिला नाही. तसेच तिथे उपस्थित इतर पालकांची विनंतीही शाळा प्रशासनाने धुडकावली. हा प्रकार सेमिनरी हिल्स येथील सेंटर पॉइंट स्कूलमध्ये गुरुवारी (ता.12) घडला.

दहावी सीबीएसईची परीक्षा सुरू आहे. परीक्षेसाठी देण्यात आलेले केंद्र बरेच दूर असून या केंद्रात पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. शहरात विकासकामे सुरू असून विविध ठिकाणी वाहतूक व्यवस्था खोळंबत असल्याने त्याचाही फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. विद्यार्थ्यांना एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जावे लागते. असे असताना विद्यार्थ्यांना एक मिनिट उशीर झाला तरी त्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवले जाते. गुरुवारी सकाळी सेटर पॉइंट येथील परीक्षा केंद्रावर सकाळी 10 वाजता प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले होते. इतक्‍यात परीक्षा केंद्रावर 10 वाजून 2 मिनिटांनी परीक्षा देण्याकरिता धावत धावत ही विद्यार्थिनी आली. तिने प्रवेशद्वारावर असलेल्या सुरक्षारक्षकाला आत जाऊ देण्याची विनंती केली. मात्र, केंद्रप्रमुखाचे आदेश असल्याचे सांगत त्याने प्रवेश नाकारला. सुरक्षारक्षकांचा नकार यावेळी विद्यार्थिनीच्या पालकांसह इतर पालकांनीही विद्यार्थिनीला आत जाऊ देण्याची विनंती केल्यावरही सुरक्षारक्षकांनी साफ नकार दिला. यावेळी उपस्थित पालकांनी गोंधळ घातल्याने सुरक्षारक्षकाने आत संपर्क साधला. 15 मिनिटांनी विद्यार्थिनीला आणि तिच्या पालकांना आत सोडण्यात आले. मात्र, शाळेत विद्यार्थिनी आणि तिच्या पालकांना बराच वेळ ऑफिसमध्ये बसवून ठेवले. यादरम्यान विद्यार्थिनी आणि तिच्या पालकांनी परीक्षेस बसू देण्याची बरीच विनंती केली. मात्र, तिला परीक्षेस बसू देण्यात आले नाही. यानंतर केंद्राबाहेर शांतता पसरताच, विद्यार्थी आणि पालकास जाण्यास सांगण्यात आले. मात्र, शाळेच्या अशा अतिरिक्त शिस्तीमुळे विद्यार्थिनीचे वर्ष वाया गेल्याची बाब समोर आली असून परीक्षेच्या काळात उशीर होत असला तरी विद्यार्थी हिताचा विचार करता त्यांना परीक्षेला बसू देण्याची मागणी आता पालकांकडून होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणी सेंटर पॉइंट शाळेच्या प्राचार्या शिल्पी गांगुली यांना संपर्क केला असता, तो होऊ शकला नाही.



