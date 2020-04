आणखी दोघे कोरोनाच्या विळख्यात नागपुराचा आकडा 129 !

नागपूर : उपराजधानीतील एका खासगी कॅन्सर रुग्णालयात एका रुग्णावर मुखाच्या कॅन्सरवर उपचार करण्यात आले. मात्र या कॅन्सरग्रस्ताला कोरोनाची बाधा असल्याचे निदान झाले आहे. यामुळे या कॅन्सरग्रस्तावर उपचार करणाऱ्या चार डॉक्‍टरांसह 20 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना याच रुग्णालयात विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

या कॅन्सरग्रस्तासह मोमीनपुरा येथील 40 वर्षीय युवक कोरोनाबाधित असल्याचे मेडिकलमधील प्रयोगशाळेतून आलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले. कोरोनाबाधितांची शहरातील संख्या 129 वर पोहचली आहे.

नागपूर येथील कामठी रोडवर असलेल्या "एचसीजी नार्ची' या खासगी कॅन्सर रुग्णालयात एका कॅन्सरग्रस्तावर उपचार सुरू होते. त्याला जिभेचा कॅन्सर होता. 14 एप्रिल दरम्यान त्याच्यावर एचसीजी नार्ची रुग्णालयात शस्त्रक्रिया केली गेली. यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर त्याला सुट्टी देण्यात आली. दरम्यान 24 एप्रिल रोजी त्याला श्‍वसनाचा त्रास सुरू झाला. सोबतच सर्दी व इतर कोरोनाची लक्षणे आढळून आली. यामुळे तो पुन्हा नार्ची रुग्णालयात उपचारासाठी आला. कोरोनासदृश्‍य लक्षणे बघता त्याची डॉक्‍टरांनी "मेट्रोपॉलिस' या खासगी प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून तपासणी करून घेतली. त्याचा अहवाल रविवारी मध्यरात्रीनंतर कोरोनाबाधित आला. यामुळे नागपूर महापालिकेच्या आरोग्य विभागात एकच खळबळ उडाली. तातडीने या रुग्णाला मेयो रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. दरम्यान या रुग्णाचे नमुने पुन्हा घेऊन ते मेयोच्या प्रयोगशाळेत तपासले जाणार आहेत. सोमवारी त्याचे नमुने घेण्यात आले आहेत. कॅन्सरवरील उपचारादरम्यान या रुग्णाच्या संपर्कात उपचार करणारे चार डॉक्‍टर तसेच 20 आरोग्य सेवक, प्रयोगशाळा कर्मचारी असे 20 जण संपर्कात आल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली. यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तातडीने खासगी रुग्णालय गाठले. या रुग्णावर झालेल्या उपचारासह त्याच्या संपर्कात आलेल्यांची माहिती घेत 4 डॉक्‍टरांसह एकूण 20 जणांना या रुग्णालयातच विलगीकरणात राहण्याची सूचना करण्यात आली. खासगी रुग्णालयाचे संचालक डॉ. अजय मेहता यांनी विलगीकरणात ठेवण्याच्या या वृत्ताला दुजोरा दिला.

दुसऱ्यांदा थेट संबंध नाही

मुखाच्या कॅन्सरवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली त्यावेळी येथील डॉक्‍टर, परिचारिकांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा कॅन्सरग्रस्तांशी थेट संबध आला होता. परंतु दुसऱ्यांदा कोरोनासदृश्‍य लक्षणांवर उपचार करण्यासाठी हा रुग्ण नार्ची रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागात आला, त्यावेळी मात्र या कॅन्सरग्रस्त रुग्णाच्या संपर्कात फारसेजण आले नाही. परंतु खबरदारीचा उपाय म्हणून विलगीकरण करण्यात आले आहे, याचे समर्थन त्यांनी केले. मात्र लक्षणे बघताच त्याला थेट मेयोत पाठवले असल्याचे ते म्हणाले. सविस्तर वाचा - ...तर सप्टेंबरमध्ये होऊ शकते नव्या सत्राची सुरुवात दैनिक संशयित : 159

एकूण संशयित : 1294

सध्या भरती संशयित : 129

एकूण भरती संशयित : 1446

एकूण भरती कोरोनाबाधित रुग्ण ः 101

दैनिक तपासणी नमुने : 49

एकूण तपासणी नमुने: 2178

आतापर्यंत पॉझिटिव्ह नमुने: 129

घरी सोडलेले सकारात्मक रुग्ण : 32

घरी सोडलेले संशयित : 1319

आज विलगीकरण केलेले संशयित: 131

विलगीकरण कक्षात भरती संशयित ः 756

विलगीकरण कक्षातून घरी पाठविलेले संशयित ः 37

पाठपुरावा सुरू असलेले एकूण संशयित ः 409

Web Title: Two more corona positives in Nagpur