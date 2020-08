महापालिकेने कर्मचाऱ्यांसोबत केली कोणती लबाडी? वाचा सविस्तर

नागपूर : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या दोन टप्प्यांत वेतन देण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या नव्या निर्देशानुसार गणेशोत्सवापूर्वी दुसऱ्या टप्प्यातील २५ टक्के वेतन देय असताना महापालिका प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांत रोष निर्माण झाला आहे. ऐन गणेशोत्सवातही वेतन मिळाले नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने एप्रिलपासून महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यांत करण्याचे निर्देश दिले होते. निम्मे वेतन महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तर निम्मे वेतन महिन्याच्या शेवटी देण्यात येत होते. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत असल्याने राज्य सरकारने मागील २८ जुलै रोजी नवा आदेश काढला. त्यानुसार महिन्याचे शिल्लक वेतन गणेशोत्सवापूर्वी करण्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद आहे. या आदेशावरून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनीही गणेशोत्सवापूर्वी कर्मचाऱ्यांना शिल्लक २५ टक्के तर अधिकाऱ्यांचे ५० टक्के वेतन देण्याचा आदेश काढला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत आनंदाचे वातावरण होते. परंतु काल, शुक्रवारपर्यंत कर्मचाऱ्यांना शिल्लक वेतन मिळाले नाही. अनेक जण गणेशोत्सवासाठी या वेतनावर अवलंबून होते. गणेशोत्सवापूर्वी रक्कम मिळणार असल्याने अनेकांनी गणरायाच्या आगमनासाठीच्या खर्चाचा हिशेब लावला होता. परंतु, गणेशोत्सवापूर्वी शिल्लक वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचे नियोजनच फसले. पालिकेच्या या लबाडीमुळे कर्मचाऱ्यांत रोष निर्माण झाला आहे. महापालिकेने कोणापुढे टेकले गुडघे ? वाचा सविस्तर एकीकडे कोविडबाबत राज्य शासनच्या निर्देशानुसार नागरिक, व्यापाऱ्यांवर बंधने लादली जात आहेत. त्याच वेळी कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याने महापालिकेची दुटप्पी, मतलबी भूमिका अधोरेखित झाली.

Web Title: What kind of fraud did NMC do to its employees?