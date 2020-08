आयुक्त मुंढेंनी व्यापाऱ्यांना दिला कोणता इशारा? वाचा सविस्तर

नागपूर : राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील व्यावसायिकांनी महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार महापालिकेत नोंद करीत परवाना घेतला. नागपुरातही या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु व्यापाऱ्यांनी विरोध सुरू केला. त्यामुळे आता परवाने घेण्यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात येईल. या कालावधीत परवाना न घेतल्यास दुकाने सुरू ठेवता येणार नाही, ही धमकी नसून इशारा असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज स्पष्ट केले. शहराच्या विकासासाठी नियमाची अंमलबजावणी करताना कुणी अडथळा आणेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी बजावले. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज कोरोनाचे वाढते रुग्ण, व्यापाऱ्यांकडून होत असलेला कोरोना चाचणी व परवाना घेण्यास विरोधावर ‘फेसबुक लाईव्ह'च्या माध्यमातून स्पष्ट भूमिका मांडली. व्यवसायासाठी परवाना घेण्यास विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले. संपूर्ण राज्यातील महापालिकांत व्यवसायाची नोंद करण्यात आली. परंतु नागपुरात नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याने ‘लायसन्स राज'चा आरोप करीत विरोध केला जात आहे. मी नियमानुसार काम करीत आहे तर लायसन्स राज कसे?, व्यापारी निवासी इमारतीत व्यवसाय करीत आहे, त्यांची मनमानी चालेल काय? असा सवाल उपस्थित करीत त्यांनी व्यवसायाची नोंदणी होणारच, असे नमूद केले. महापालिकेने कर्मचाऱ्यांसोबत केली कोणती लबाडी? वाचा सविस्तर - लोकांची दिशाभूल करणे टाळावे, व्यापाऱ्यांनी राजकारण करू नये, रीतसर नियमानुसार धंदा करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. आता काही व्यापारी संघटनांनी परवान्यासाठी अर्ज करू नये, असे आवाहन व्यापाऱ्यांना केले आहे. आत्तापर्यंत अर्ज करण्यासाठी कुठलाही निश्चित कालावधी नव्हता. परंतु आता व्यापाऱ्यांना परवान्यासाठी अर्ज करण्याकरिता कालावधी निश्चित करण्यात येईल. या कालावधीत अर्ज न केल्यास दुकानेच उघडू शकणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. कोरोनाचे कारण पुढे करून नियम फेटाळून लावणे चालणार नाही, असेही त्यांनी बजावले. कर्मचाऱ्यांची तपासणी करावीच लागेल

दुकानदार, कर्मचारी कोरोनाचे प्रसारक ठरू शकतात. कोरोनासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्व पाळायची नसेल तर दुकाने बंद करा, असेही आयुक्तांनी सुनावले. व्यापाऱ्यांमुळे शहर चालत नाही तर येथील तीस लाख लोकांमुळे शहर आहे. लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी शासन निर्देशानुसार चाचणी करावीच लागेल, असे आयुक्त म्हणाले. नोकर ठेवण्यासाठी पैसे आहे, पण त्यांच्या चाचणीसाठी नाही, असे चालणार नाही, असेही ते म्हणाले. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांसोबत चर्चाही झाली होती, असेही त्यांनी सांगितले.

