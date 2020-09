"साहेब, आता आम्ही खायचं काय"? गरिबांचा संतप्त सवाल; रेशन दुकानातील गहू, तांदूळ निकृष्ट दर्जाचे

नागपूर : लॉकडाउनमुळे अनेकांचा व्यवसाय गेला. जेगनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. सरकारने मदतीचा हात पुढे करीत रेशनदुकानातून स्वस्तात धान्य देण्याची येजना सुरू केली. रेशनदुकानातून मिळणारे गहू, तांदूळ हे धान्य निकृष्ट दर्जाचे आहे. विशेष म्हणजे हे धान्य निकृष्ट असल्याची ओरड गेल्या अनेक महिन्यापासूनची असून आतापर्यंत प्रशासनाकडून याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी खावे काय, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. कोरोना व्हायरसमुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाउनचा सर्वात जास्त फटका गरीब, शेतकरी आणि मजुरांना बसला आहे. शहरातील सर्व व्यवहार थांबवण्यात आल्यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. अशातच ज्याचे हातावर पोट आहे, अशा लोकांना अन्न- धान्य मिळणे अवघड झाले होते. अशा लोकांच्या मदतीला सरकार धावून आले. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत पूर्वी तीन महिने व आता त्यामध्ये वाढ करीत नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. याअंतर्गत कुटुंबातील प्रती व्यक्तीला पाच किलो धान्य मोफत देण्याचे यात नियोजित आहे. अजब शासन गजब निर्णय! खरेदी - विक्रीवर दोन तर हक्क सोडण्यासाठी चार टक्के मुद्रांक शुल्क या योजनेचा देशातील ८० कोटी नागरिकांना याचा लाभ होणार असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत लाभार्थींना आधीच पाच किलो तांदूळ किंवा गहू दिले जात होते. त्यात आता पुढील नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मोफत गहू किंवा तांदूळ मोफत दिले जाणार आहे. याशिवाय एक किलो डाळही मोफत दिली जाणार, असे सांगण्यात आले होते. या योजनेचा नागपूर शहर व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील २० लाखाहून अधिक नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. परंतु रेशनदुकानातील गहू काळपट आहे. तांदळाचा दर्जाही चांगला नाही. निकृष्ट व दर्जाहिन धान्य देवून एक प्रकारे त्यांच्या आरोग्याशी खेळण्यात येत असल्याची टीका होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामावर प्रश्न गहूचा पुरवठा एफसीआय गोदामातून तर तांदळाचा पुरवठा गोंदिया जिल्ह्यातून होतो. धान्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. एफसीआयच्या अधिकाऱ्यांकडून काहींना चांगल्या प्रकारचा तर काहींना आलेल्या गव्हाचे वितरण करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते.



