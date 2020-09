शिकावयाचे की कोरोनाचे काम करायचे, शिक्षकांचा सवाल

नागपूर : शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिकवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे तर काही तालुक्यांमध्ये तहसीलदारांनी शिक्षकांना करोनाचे काम करण्यास सांगितले आहे. एवढेच नव्हेतर गट विकास अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून तीन दिवस पंचायत समितीच्या कार्यालयात बसण्यास सांगितले आहे, त्यामुळे नेमके कोणाचे ऐकायचे आणि कुठले काम करायचे असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. कोरोना संकटामुळे सध्या राज्यभरातील सर्वच शाळा बंद आहेत. परंतु अशा वेळी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी ऑनलाईन शिक्षण देण्याचे आदेश शासनाने दिलेत. दुसरीकडे शिक्षक व केंद्रप्रमुख सध्या कोरोनाच्या कामात आहेत. रामटेकचे गटशिक्षणाधिकारी व तहसीलदार यांच्या आदेशानुसार शिक्षक कोरोना सर्वे, खासगी दवाखान्यात उपस्थित राहून कोरोना रुग्णांची माहिती घेणे, ऑनलाईन शिक्षण देणे, गृहभेटीतून विद्यार्थ्यांचे गृहकार्य तपासणे, स्वयंसेवकांमार्फत शिक्षण देण्याचे काम करायचे आहे. आधीच आर्थिक अडचण असताना सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे पेच शिवाय गटशिक्षणाधिकारी रामटेक यांनी २ सप्टेंबर २०२० ला शिक्षकांनी पूर्ण वेळ शाळेत उपस्थित राहून शैक्षणिक कार्य करण्याचे पत्र काढले. तर १० ऑगस्टला केंद्रप्रमुखांनी शाळा भेटी करून सुरू असलेल्या शैक्षणिक कार्याचा अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले.

कोरोनाचा वाढता उद्रेक लक्षात घेता शाळा सुरू ठेवणे याबाबत शासन स्तरावरुन कुठलेही पत्र नाही. गटशिक्षणाधिकारी रामटेक यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ११ सप्टेंबर २०२० पत्राचा संदर्भ दिलेला आहे. ११ सप्टेंबर २०२० ही तारीख यायचीच असून, ते चुकीचे असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे केंद्र प्रमुखांचे म्हणने आहे. याशिवाय शाळा बंद असल्यामुळे शिक्षकांनी शाळेत पूर्ण वेळ उपस्थित राहून शैक्षणिक कार्य कसे करावे? केंद्रप्रमुखंनी शाळा भेटी कश्या कराव्या? नेमके कोणाच्या आदेशाचे पालन करावे, याबाबत शिक्षक व केंद्रप्रमुख यांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे शिक्षकांना स्पष्टपणे निर्देश देऊन त्यांच्यातील संभ्रम दुर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्र प्रमुख सभेचे भूपेश चव्हाण, प्रमोद लोणारे, टेमराज माले, महेंद्र पारसे, रामकृष्ण ढोके, संध्या झिले आदींनी सीईओ योगेश कुंभेजकर यांना दिलेल्या निवेदनात केली.

