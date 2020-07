कुणी अडवला स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प ?

नागपूर : महापालिका स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प कोरोनामुळे लांबला. आता यात झोन अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईनेही भर घातल्याने 2020-21 या वर्षाचा अर्थसंकल्प आणखी लांबणीवर पडणार आहे. झोन अधिकाऱ्यांनी अद्यापही वित्तीय तरतुदीसंदर्भात माहिती न दिल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पावर अनिश्‍चिततेचे सावट आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष साधारणपणे अर्थसंकल्प जूनमध्ये सादर करण्याची परंपरा आहे. मात्र, आता जुलैचा पहिला आठवडाही पूर्ण झाला तरी अर्थसंकल्पाची तयारी पूर्ण झाली नाही. स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी मेपासून अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली. पालिकेच्या सर्वच विभागाकडून झलके यांनी वित्तीय माहिती मागितली. त्याचप्रमाणे झोन अधिकाऱ्यांकडून झोनमधील विविध कामासाठी वित्तीय तरतूद आदी मागितली. विभागप्रमुखांकडून अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देण्यात आली. परंतु, दहापैकी केवळ दोन झोनने माहिती दिली. इतर आठ झोनकडून अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने कुठल्याही माहितीची पूर्तता करण्यात आली नाही. कोरोनामुळे लांबलेला अर्थसंकल्प आता आठ झोनमधील अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईने आणखी लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांचा एप्रिलमध्येच अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विचार होता. परंतु, स्थायी समिती अध्यक्षाच्या ओएसडीची झोन कार्यालयात बदली करण्यात आली. त्यानंतर कोरोनाने शहरात धुमाकूळ घातला. त्यामुळे झलके यांनाही अर्थसंकल्पाची तयार करता आली नाही. त्यानंतर झोन कार्यालयांनी त्यांच्या तयारीत अडथळा आणल्याचे चित्र आहे. नागपुरातही आहेत "डान्सिंग अंकल'; वजन 105 किलो तरीही.. मागील वर्षी तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी 3197 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आयुक्तांनी या अर्थसंकल्पाला कात्री लावत 2698 कोटींवर आणला. आयुक्तांनी 2020-21 या वर्षासाठी 2547 कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे दिला. आता यात स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके किती वाढ करतात? याकडे लक्ष लागले आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सभेमुळेही संकट

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे राज्य सरकारने महापालिकेची सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचे आदेश काढले आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यात राज्य सरकारच्या आदेशाचाही अडथळा निर्माण होणार आहे. महापालिकेत अनेक नगरसेवकांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा अनुभव नाही. त्यामुळे त्यांना अर्थसंकल्पावर मत मांडणे, सूचना देणेही कठीण होणार आहे.

पालिकेच्या दहा झोनपैकी धंतोली व हनुमाननगर झोनकडून माहिती आली. परंतु, आठ झोनकडून अद्यापही माहिती आली नाही. लेखा व वित्त विभागाकडूनही खर्च आदीचे विवरण मिळाले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला विलंब होत आहे. वित्तीय तरतुदीबाबत पूर्ण माहिती आल्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल.

पिंटू झलके, अध्यक्ष स्थायी समिती.



