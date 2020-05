'ती' म्हणते, युद्धाचं मैदान सोडून येणार नाही!

नागपूर : कुटुंबीयांचे फोन येतात. हे कर ते कर म्हणून सारखी काळजी करतात. आईचा तर काळजीपोटी जीव कासावीत होतो. सुरवातीला आईला खूप काळजी वाटायची 'बाळा तू निघून ये' म्हणत ती विनंती करीत होती. परंतु, तिला काळजी घेत असल्याचा विश्‍वास दिला. आज निघून ये म्हणणारी आईच मला सेवा कर, असा सल्ला देतेय. ही बाब मला लढण्याची बळ देणार आहे, असे भावनिक उद्‌गार नागपूरची डॉ. जयश्री श्रीराम गोहणे यांचे आहेत. सध्या पुण्यातील सर्वांत जास्त असलेल्या कोरोनाग्रस्त भवानीपेठमध्ये वैद्यकीय अधिकारी म्हणून त्या कर्तव्य बजावत आहेत. सध्या आरोग्य, पोलिस, महसूल शिक्षण, पत्रकार असे सर्वच कोरोनाविरुद्ध लढा देत आहेत. नागपूरची कन्या डॉक्‍टर जयश्री त्यादेखील पुण्यातील भवानीपेठमध्ये ज्या संशयित रुग्णांना चेक करून हॉस्पिटलला आणले जात आहेत, त्या टीमसोबत दिवसरात्र कर्तव्य बजावत आहेत. पुण्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरबीएसके वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम बघत होत्या. आता त्या कोविडचे पेशंट बघत आहेत. भवानीपेठमध्ये घरोघरी जाऊन पेशंटला बघून संशयित रुग्णांना हॉस्पिटलला पोहोचवण्याचे काम डॉक्‍टर जयश्री करत आहेत.

मार्च महिन्यात पहिल्यांदा भवानीपेठ येथे ड्यूटी लागली. आम्ही खूप घाबरलो होतो. पण, पळून चालणार नव्हते. आज आत्मविश्वास वाढला आहे. काळजी घेतली तर हा विषाणूचा संसर्ग आपल्याला होऊ शकत नाही, याची खात्री पटली. माझ्यासह माझे सर्व सहकारी, मार्गदर्शक यांच्यासह विभागातील सर्वच अधिकारी, कर्मचारी येथे मन लावून काम करीत आहेत. मला या लढ्यात सहभागी होऊन सेवा करण्याची संधी मिळाली हे माझे भाग्य समजते. हा लढा जिंकण्यासाठी आपण सर्वांनी काळजी घेण्याची गरज आहे, असे डॉक्‍टर जयश्री यांनी सांगितले. युद्ध सोडून सैन्याला परत नाही बोलवणार

सध्या देशात कोरोनाची महामारी सुरू आहे. माझी मुलगी पुण्यातील भवानीपेठमध्ये कोरोना रुग्णांना सेवा देत आहे. माझी मुलगी या युद्धात सैन्याची भूमिका बजावत आहे. युद्ध सोडून बोलवणार नाही, अशी प्रतिक्रिया जयश्रीचे वडील श्रीराम आणि आई शोभा गोहने यांनी दिली. अधिक वाचा : दुकान उघडताच नागरिकांनी लावल्या रांगा, चाळीस दिवसांनंतर मिळाली संधी कुटुंब रोज व्हिडिओ कॉल करून पाहतात

जयश्री यांचे माहेर नागपूरचे, तर सासर अकोला येथील. सर्वांना डॉ. जयश्री यांची काळजी वाटत असल्याने रोज व्हिडिओ कॉल करून त्यांना पाहतात. त्यामुळे आईला आणि मला समाधान मिळते. त्यांना पाहून मला लढण्याची ऊर्जा मिळते. पती सुनील कुरई, वडील श्रीराम, आई शोभा, सासरे, सासू, भाऊ, वहिनी, भाऊजी, ताई हे सर्व मला लढण्यासाठी प्रेरणा देतात, असे डॉक्‍टर जयश्री यांनी सांगितले. मी मेहनत घेऊन डॉक्‍टर झाले. सामान्यांची सेवा करण्याची इच्छा होती. डॉक्‍टर झाल्यामुळे पूर्ण करता येत आहे. त्यातच आता आपल्यावर कोसळलेल्या संकटात एक योद्धा म्हणून लढण्याची मला संधी मिळाली आहे. अशा वेळी योद्धा म्हणून काम करायचे सोडून युद्धभूमीतून पळून जाणे मला जमणार नाही. संधीचे मी नक्की सोने करेल. माझे कुटुंब मला आदर देत आहे. सर्व गुरू, सहकारी, मित्र, माझे पती लढण्याची प्रेरणा देत आहेत. हा जीवनातील अविस्मरणीय क्षण असेल हे नक्की.

-डॉ. जयश्री गोहने



