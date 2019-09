स्थायी समितीची फटकेबाजी, भाजप सदस्यांच्या पदरात 105 कोटी

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर स्थायी समितीने दोन आठवड्यांत 152 विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यातून भाजप नगरसेवकांच्या पदरात 105 कोटींचा निधी पडला. विरोधी पक्षातील सदस्यांवरही स्थायी समितीने मेहरनजर केली. परंतु, तुलनेने बोटावर मोजण्याइतपत नगरसेवकांनाच निधी मिळाला.

विधानसभा निवडणुकीचे संकेत मिळताच स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी दोन आठवड्यांत स्थायी समितीच्या तीन बैठकी घेतल्या. तिन्ही बैठकी काही मिनिटांमध्येच उरकल्या असल्या तरी 152 विकासकामांच्या प्रस्तावांना हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे बैठकीतून अनेक सत्ताधारी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये विकासाची गंगा पोहोचणार आहे. मात्र, कॉंग्रेसच्या चार तर बसपच्या केवळ दोन नगरसेवकांच्या प्रभागात विकास पोहोचणार आहे. इतर नगरसेवकांच्या पदरात मात्र निराशाच आली.

विरोधी पक्षाला 6.76 कोटी

स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या 152 प्रस्तावांमधून विरोधी पक्ष कॉंग्रेसच्या चार नगरसेवकांना केवळ 6.76 कोटींचा निधी वितरित केला जाणार आहे. यात विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे पाटील, पुरुषोत्तम हजारे, मनोज सांगोळे यांचा समावेश आहे. इतर नगरसेवकांना मात्र निराश व्हावे लागले. त्यामुळे संपूर्ण शहराच्या विकासाचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे. अनेकदा विरोधी पक्षाकडून नगरसेवकांच्या फाइल तयार केल्या जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

