विदेशातून आलेले ११ जण वैद्यकीय निगराणीत

अकोला ः विदेशातून अकोल्यात परतलेल्या नागरिकांची संख्या 11 वर पोहोचली असून, यातील सहा नागरिकांची गुरुवारी (ता.12) वैद्यकीय तपासणी करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे. आतापर्यंत 11 लोकांची वैद्यकीय तपासणी झाली असून, ते देखील वैद्यकीय निगराणीत आहेत.



अकोल्यात कोरोनाचा एक संशयित रुग्ण समोर आल्यानंतर आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे. दरम्यान अकोल्यात विदेशातून 11 प्रवासी भारतीय दाखल झाले असून, त्यांच्यामार्फत कोरोनाचा संसर्ग होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा देशभरात अशा प्रवासी भारतीयांवर विशेष लक्ष देऊन आहे. बुधवारी यातील एकाच कुटुंबातील चौघांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर गुरुवारी आणखी सहा जणांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. या सर्वांचे स्वास्थ चांगले असले, तरी त्यांना पुढील 14 दिवस वैद्यकीय निगराणीखाली ठेवण्यात येणार असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. कोरोना विषाणू नियंत्रण कक्षाची स्थापना

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात कोरोना विषाणू नियंत्रण कक्षाची गुरुवारी स्थापना करण्यात आली आहे. यासाठी 0724-2421718 हा हेल्प लाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. विदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांने या क्रमांकावर नोंदणी करण्याचे आवाहन आरोग्य यंत्रणेमार्फत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात एकुण 11 लोक विदेशातून आले असून त्यांच्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. यापैकी सहा जणांची गुरुवारी तपासणी केली असून, इतर सहा लोकांचे आरोग्य चांगले आहे. नागरिकांनी घाबरुन जाण्याचे कारण नाही.

- डॉ. शिवहरी घोरपडे, अधिष्ठाता, जीएमसी, अकोला. विदेशातून येणाºया प्रत्येक नागरिकाने जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात नोंदणी करावी. त्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.

- डॉ. राजकुमार चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला.



Web Title: 11 persons from overseas are under medical care