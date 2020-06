यवतमाळ ब्रेकिंग : आणखी एकाचा मृत्यू, दारव्ह्यात एकाच दिवशी 12 पॉझिटिव्ह

यवतमाळ : गत दोन, तीन दिवसांपासून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत लगातार वाढ होत आहे. तसेच मृतांची संख्यादेखील वाढत आहे. ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. आज (दि. 16) जिल्ह्यात आणखी एका कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोनामुळे दगावलेल्यांची संख्या सात झाली. तर मंगळवारी दारव्हा येथील 12 जणांचे रिपोर्ट पॉझेटिव्ह आले. कोरोनामुळे आज दगावलेल्या व्यक्‍तीचे वय 60 वर्षे असून तो दारव्हा येथील रहिवासी आहे. धक्‍कादायक म्हणजे त्याचा मृत्यू घरीच झाला. त्याचे नमुने तपासणीसाठी यवतमाळ येथे पाठविले असता त्याचा रिपोर्ट पॉझेटिव्ह आला. तसेच मंगळवारी दारव्ह्यातील 12 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले. हे सर्व जण सुरुवातीच्या पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या अगदी निकटच्या संपर्कातील (हाय रिस्क कॉन्टॅक्‍टमधील) आहेत. पॉझिटिव्ह आलेल्यांमध्ये सहा पुरुष आणि सहा महिलांचा समावेश आहे. नव्याने पॉझिटिव्ह आलेल्या नागरिकांमध्ये दारव्हा येथील 70 वर्षीय आणि 66 वर्षीय पुरुषांसह 12, 12, 7, व 6 वर्षीय मुलांचा समावेश आहे. तसेच 46 आणि 35 वर्षीय महिलांसह 23, 21, 16 व 12 वर्षीय मुलींचा समावेश आहे. नदीपात्रात सुरू होते अंत्यसंस्कार, अचानक आला पाण्याचा लोंढा आणि... सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात ऍक्‍टिव्ह पॉझिटिव्ह रुग्णांची एकूण संख्या 44 झाली असून, सुरुवातीपासून आतापर्यंत एकूण पॉझिटिव्ह 197 झाले आहेत. यापैकी तब्बल 146 जण उपचारानंतर पूर्णपणे बरे झाल्याने त्यांना सुट्टी देण्यात आली. जिल्ह्यात एकूण सात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आयसोलेशन वॉर्डमध्ये 42 जण भरती आहेत. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक दारव्ह्यात

दारव्हा येथे कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह तसेच जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार मंगळवारी दारव्ह्यात दाखल झाले. यावेळी त्यांनी तालुका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत प्रतिबंधित क्षेत्रातील परिस्थितीचा आढावा घेतला व सूचना दिल्या. दारव्ह्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी व येथे करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर गांभीर्याने लक्ष ठेवण्यासाठी पुढील 14 दिवस जिल्हाधिकारी रोज दारव्हा येथे भेट देणार आहेत. ते प्रत्यक्ष उपस्थित राहून परिस्थिती हाताळणार आहेत. यापूर्वी यवतमाळ शहरातील इंदिरानगर या प्रतिबंधित क्षेत्रात जिल्हाधिकारी यांनी रोजी भेटी देऊन प्रत्यक्ष फिल्डवर बैठका व आढावा घेतला. त्यामुळेच सद्य:स्थितीत यवतमाळ शहर कोरोनामुक्त होण्यास मदत झाली.

