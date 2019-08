19 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार किसान सन्मान योजनेचा लाभ

नागपूर: मौदा तालुक्‍यातील 19 हजार शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळणार असून या सर्व शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. या शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम लवकरच जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

बाबदेव येथे माथनी व बाबदेव या परिसरातील नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी जनसंवाद कार्यक्रम पार पडला. याप्रसंगी माजी जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, हरीश जैन, सरपंच धर्मेंद्र येळणे, हेमराज सावरकर, योगेश वाडीभस्मे, नरेश मोटघरे, टेकचंद सावरकर, आनंद लेंडे, विजय हटवार, बेनीराम तिघरे, वीरेंद्र पायतोडे, विष्णूजी देशमुख, योगेश येळणे, प्रवीण कारेमोरे, बबलू गुजर आदी उपस्थित होते. 18 ते 40 वयोगटांतील शेतकऱ्यांनी पेन्शन योजनेचा फॉर्म भरावा. वयाच्या 60 वर्षांनंतर शेतकऱ्याला 3 हजार रुपये पेन्शन सुरू होईल. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीलाही पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. पालकमंत्री पांदण योजनेअंतर्गत 105 किमीचे रस्ते झाले असून हे सर्व रस्ते बांधण्याचा निर्णय लवकरच शासन स्तरावर होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. बाबदेव भागातील जनसुविधेसाठी 8 कोटी 30 लाख रुपये मंजूर झाले. यात नवेगाव, लापका, बाबदेव, धामणगाव आदी गावांचा समावेश आहे. या 96 कामांसाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध होणार आहे. या भागासाठी 6 अंगणवाड्यांचे बांधकामाचे नकाशे मंजूर झाले आहे. तसेच शासकीय इमारत दुरुस्तीचे 6 प्रस्ताव मंजूर झाल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.



