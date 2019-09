यशोदानगरातील खूनप्रकरणात तिघांना 20 पर्यंत कोठडी

अमरावती : शहरातील यशोदानगरात वर्चस्व स्थापन करण्याच्या उद्देशाने झालेल्या युवकाच्या खूनप्रकरणी अटकेतील तीनही संशयितांना जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत (ता. 20) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश सोमवारी (ता.16) दिले.

शनिवारी (ता. 14) रात्री भूषण अनिल बांबूर्डे (वय 20 रा. संजयगांधीनगर नं. 2) युवकाचा खून झाला होता. फ्रेजरपुरा पोलिसांनी अल्पवयीनासह चौघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. रविवारी (ता. 15) ऋतिक सिद्धार्थ भालेकर (वय 20), विशाल धनराज गडलिंग(22), मंगेश बाबूलाल तायडे (वय 19) तिघेही रा. पंचशीलनगर. यांच्यासह एक अल्पवयीन (वय 17) अशा चौघांना अटक केली. अल्पवयीन वगळता तिघांनाही फ्रेजरपुरा पोलिसांनी सोमवारी (ता. 16) न्यायालयासमोर हजर केले. न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. अल्पवयीनाची रवानगी बालसुधारगृहात केली. या हल्ल्यात गंभीर जखमी भूषणचा उपचारादरम्यान जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रात्री साडेअकराच्या सुमारास मृत्यू झाला. मृत भूषणचा भाऊ रोहन ऊर्फ रोशन अनिल बांबूर्डे (वय 26 रा. संजयगांधीनगर) याने पोलिसात तक्रार केली होती.

