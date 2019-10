शहरात 209 डेंगीग्रस्त आढळले

नागपूर ः नागपूर जिल्ह्यासह शहरात बदलत्या वातावरणामुळे स्क्रब टायफसपासून तर मलेरिया, स्वाइन फ्लू आणि डेंगीचा उद्रेक आलटून पालटून सुरू झाला आहे. गतवर्षीप्रमाणे यावर्षीही डेंगीने कहर सुरू आहे. जानेवारीपासून तर आतापर्यंत शहरात 209 जणांना डेंगीची लागण झाली आहे. विशेष असे की, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात 184 डेंगीग्रस्त असल्याचे आढळून आले.

शहरात साथीच्या आजारावर नियंत्रणाची तसेच उपचाराची जबाबदारी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची आहे. परंतु, शहरात केवळ डेंगीच्या अळ्या शोधमोहीम सुरू आहे. प्रभावी उपचाराची यंत्रणा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाजवळ नसल्यामुळे डेंगीचा उद्रेक दिसून येत आहे. विशेष असे की, डेंगीचा उद्रेक होत असल्याचे चित्र असल्याने खासगी रुग्णालयांनी डेंगीच्या चाचण्यांतून लूट सुरू केली आहे. महापालिका डास अळ्या सापडल्यानंतर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देत आहे.

यावर्षी 2019 सालच्या जानेवारी महिन्यात नागपूर जिल्ह्यात 25 जणांना डेंगीचा ताप आला असल्याची माहिती पुढे आली होती. त्यावेळी यावर्षीही डेंगीचा डंख कायम असल्याचे सूतोवाच दै.सकाळने केले होते. यानंतर थेट ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये डेंगीचा नागपूर शहरात उद्रेक झाल्याचे दोन्ही महिन्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दिसून येते. चिमुकल्यांना धोका

महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत काही दहा दिवसांपूर्वी 29 शाळांमध्ये डेंगीच्या अळ्या आढळून आल्या असल्याचे पुढे आले होते. यामुळे संबंधित विभागाने शाळांना नोटीस बजावून त्या स्वच्छ करण्याचे आदेश दिले. शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला. मात्र, यामुळे लहान मुलांना डेंगीचा सर्वाधिक धोका आहे, याकडे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने डोळेझाक केली आहे. ग्रामीण भागातही डेंगीची लागण

नागपूरच्या ग्रामीण भागातही 50 पेक्षा अधिक डेंगीग्रस्त आढळले असल्याने आरोग्य विभाग खडबडून जागा झाला. या भागात उपाययोजना सुरू केला असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. मागील वर्षी उपराजधानीत 562 डेंगीग्रस्त आढळून आले होते. यावर्षीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू आहे. डेंगीची जोखीम असताना साथ यंत्रणा सक्षम करण्याऐवजी आरोग्य विभागाअंतर्गत राजकारणात अडकला असून आरोप प्रत्योरापाच्या फैरी एकमेकांवर अधिकारी झोडत आहेत.

Web Title: 209 dengue cases were found in the city