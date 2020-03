तो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर 50 क्वारंटाईनमध्ये 24 नमुने पाठवले तपासणीसाठी

बुलडाणा : एका कोरोना संक्रमित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा झपाट्याने कामाला लागली आहे. आरोग्य आणि महसूल प्रशासन, पोलिस प्रशासन सर्वजण वेगाने कामाला लागले आहेत. आज बुलडाण्यात 50 जणांना भरती करण्यात आले असून, 24 जणांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डाॅ. प्रेमचंद पंडित यांनी दिली. बुलडाणा शहरात दोन दिवसांपूर्वी सामान्य रुग्णालयात भरती झालेल्या व्यक्तीच्या तासाभरातच मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्याचे रक्ताचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. हे नमुने कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. त्यामुळे संपूर्ण प्रशासन खडबडून जागे झाले होते. हेही वाचा - म्हणून राज्यमंत्री बच्चू कडू होम क्वारंटाईन त्यानंतर संबंधित व्यक्ती ज्या लोकांच्या संपर्कात आली असेल अशा लोकांचा शोध प्रशासन घेत आहे. यापैकी आज पन्नास लोकांना भरती करून क्वारंटाईन करण्यात आले असून, त्यापैकी 24 जणांचे नमूने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.

